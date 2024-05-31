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有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

編譯周辰陽／即時報導
判決公布後，川普在庭外對媒體大聲抱怨。(路透)
判決公布後，川普在庭外對媒體大聲抱怨。(路透)

美國紐約州陪審團30日判決前總統川普在封口費案的34項被控重罪全部成立，而他的募款網頁不久之後一度當機。競選團隊宣稱，網站癱瘓要歸功於捐款大量湧入。

國會山莊網站報導，川普競選團隊（Team Trump）在社群媒體「X」（推特）發文表示，「美國人民看破了被騙子喬．拜登動手腳的公審大會，打動了這麼多的美國人民捐款給川普總統的競選活動，以至於WinRed網頁下線了，我們正在努力，盡快讓網站恢復上線」，還呼籲支持者「保持堅強」。

網媒Axios指出，在判決出爐之後，谷歌搜尋「Donald Trump donation」、「Donald Trump donation site」跟其他相關搜尋都出現激增。川普競選官網讓訪客跳轉到共和黨官方募款網站WinRed，而他的捐款網頁顯示正在維護中。因為技術難題，官網短暫跳轉到不同的捐款處理器。

川普競選團隊的聯合總幹事拉西維塔（Chris LaCivita）敦促支持者，如果收到錯誤訊息，請「重新登入與再試一次」。川普競選團隊後來在「X」發文，宣布網站現已重新上線；網站據報癱瘓了近一個鐘頭，川普競選團隊隨後寄出了連結到捐款網頁的電郵，上面寫著英文大寫的「跟川普站在一起」。

國會山莊網站指出，川普已經養成一種習慣，將自己的法律問題變成選戰募款手段。2023年在喬治亞州被起訴之後，川普就用嫌犯檔案照募到數百萬美元競選資金，而競選團隊預計也會嘗試利用因封口費案被判有罪而引發的怒火。

川普 拜登 喬治亞州

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