有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

美國紐約州陪審團30日判決前總統川普 在封口費案的34項被控重罪全部成立,而他的募款網頁不久之後一度當機。競選團隊宣稱,網站癱瘓要歸功於捐款大量湧入。

國會山莊網站報導,川普競選團隊(Team Trump)在社群媒體「X」(推特)發文表示,「美國人民看破了被騙子喬.拜登 動手腳的公審大會,打動了這麼多的美國人民捐款給川普總統的競選活動,以至於WinRed網頁下線了,我們正在努力,盡快讓網站恢復上線」,還呼籲支持者「保持堅強」。

The American people see through Crooked Joe Biden's rigged show trial.



So many Americans were moved to donate to President Trump's campaign that the WinRed pages went down.



We are working on getting the website back online as quickly as possible.



Stay strong.