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川普有罪／世紀判決 政治川普仍難逃司法審判

華盛頓記者張文馨
川普成為美國首位被刑事定罪的卸任總統，歷史定位已定。(美聯社)
川普成為美國首位被刑事定罪的卸任總統，歷史定位已定。(美聯社)

美國首位被刑事定罪的卸任總統，加上曾被國會兩度發動彈劾，無論選舉結果如何，川普的歷史定位已定；也無論川普在粉絲族群內的呼風喚雨，政治與司法的角力在紐約法庭辯出輸贏。

川普卸任總統後官司纏身，包含封口費案的金融犯罪、不當處理敏感的政府文件並妨礙調查、企圖推翻2020年總統選舉結果，以及為推翻在喬治亞州敗選結果，而施壓喬治亞州官員。

法庭成了川普的秀場，隨著案情發展，川普調動支持者情緒，讓川粉透過川普的眼睛看世界，讓支持者相信這些都是基於政治動機的起訴；審判過程撲朔迷離，充滿疑問，在在考驗美國司法制度的韌性。

封口費案起因為，川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）在2016年總統大選前支付13萬元封口費給成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels），以隱瞞2006年她與川普的緋聞；川普被控偽造商業紀錄，將柯恩的報銷謊稱為法律費用，掩蓋支付封口費的事實。

川普善用自身影響力，透過社群媒體評論案件進展，或評論證人、檢察官、法庭人員等相關人等，遭法官下令禁言；挺川派的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和多位共和黨議員現身審判案法庭外，開始攻擊訴訟程序「腐敗」，這些輪流登台的共和黨人不乏被看好能在今年與川普搭檔競選的對象。

12位匿名的陪審員以及全體美國民眾，在這些政治硝煙中聽取案件進展，檢閱證據，最後由陪審員無異議通過，確認34項罪名全部成立，供法官在7月11日判決參考。

不是每項刑事案件都能冠上政治迫害就能逃脫究責，魅力攻勢或可左右選民情緒，但要將手伸進司法系統攪弄風雲，川普做了很明顯的努力。

但審理過程及獨立判決，仍可看出美國司法體系的運作規律，並不特別受政治干擾。透過本案，這起政治與司法拉鋸的經典案件，正為美國留下一項歷史紀錄。

川普 喬治亞州 共和黨

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