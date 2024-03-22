「真實社群」最快下周上市 川普有望35億入袋

川普自創的「真實社群」平台，可望上市，為他帶來35億元進帳。(路透)

前總統川普 自創社群平台「真實社群」(Truth Social)最快可望下周上市，華爾街 日報報導，「真實社群」股價在支持者力捧之下走高，一旦上市川普可望有35億元入袋，對於選舉募款面臨挑戰的川普競選團隊來說，有助於減輕財務壓力。另外，川普紐約州 金融詐欺民事起訴被定罪之後，加計利息共計4.54億元賠償金，繳交期限為3月25日。

2021年推出的「真實社群」，成立之後歷經不少波折，包括虧損數千萬元、內線交易被起訴等，「真實社群」公開上市則是最新話題。川普支持者熱烈捧場，已讓「真實社群」市值暴衝到60億元。

「真實社群」最快下周上市，但仍須獲得股東大會通過。報導指出，根據規定，公司上市之後，川普要等六個月才能將手中持股賣出。

2021年1月6日國會暴動之後，川普遭到臉書(Facebook)、推特(Twitter)等主流社群媒體封殺。雖然被關閉的帳號後來陸續解封，川普仍以「真實社群」做為與支持者互動的主要平台。