我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

「真實社群」最快下周上市 川普有望35億入袋

記者顏伶如／綜合報導
川普自創的「真實社群」平台，可望上市，為他帶來35億元進帳。(路透)
川普自創的「真實社群」平台，可望上市，為他帶來35億元進帳。(路透)

前總統川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)最快可望下周上市，華爾街日報報導，「真實社群」股價在支持者力捧之下走高，一旦上市川普可望有35億元入袋，對於選舉募款面臨挑戰的川普競選團隊來說，有助於減輕財務壓力。另外，川普紐約州金融詐欺民事起訴被定罪之後，加計利息共計4.54億元賠償金，繳交期限為3月25日。

2021年推出的「真實社群」，成立之後歷經不少波折，包括虧損數千萬元、內線交易被起訴等，「真實社群」公開上市則是最新話題。川普支持者熱烈捧場，已讓「真實社群」市值暴衝到60億元。

「真實社群」最快下周上市，但仍須獲得股東大會通過。報導指出，根據規定，公司上市之後，川普要等六個月才能將手中持股賣出。

2021年1月6日國會暴動之後，川普遭到臉書(Facebook)、推特(Twitter)等主流社群媒體封殺。雖然被關閉的帳號後來陸續解封，川普仍以「真實社群」做為與支持者互動的主要平台。

華爾街日報報導，由於股東幾乎清一色為川普支持者，22日上午可望通過「真實社群」與特殊目的收購公司(special-purpose acquisition company，SPAC)「數位世界收購集團」(Digital World Acquisition)合併的表決，如果進行一切順利，股票市場25日就會出現川普姓名縮寫「DJT」的股票代碼。

川普自創的「真實社群」平台，可望上市，為他帶來35億元進帳。(路透)
川普自創的「真實社群」平台，可望上市，為他帶來35億元進帳。(路透)

川普 華爾街 紐約州

上一則

川普2月競選募款僅千萬元 拜登團隊嘲：你出局了

下一則

聲請破產？向友籌錢？川普可能「擺爛」不繳保證金

延伸閱讀

交不出保證金 川普控檢：想偷我錢

交不出保證金 川普控檢：想偷我錢
繳保證金最後期限聲請破產？向友籌錢？ 川普還可能「擺爛」

繳保證金最後期限聲請破產？向友籌錢？ 川普還可能「擺爛」
「不要用妳的髒手碰川普大廈」川普繳款期限將至 求金援

「不要用妳的髒手碰川普大廈」川普繳款期限將至 求金援
華時：川普擬提20名大法官人選 重返白宮有大用

華時：川普擬提20名大法官人選 重返白宮有大用

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域