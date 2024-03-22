川普2月競選募款僅千萬元 拜登團隊嘲：你出局了

川普競選募款金額在今年2月僅1000萬元，遠遠落後競爭對手拜登的5300萬元。(路透)

根據申報資料顯示，川普 競選募款金額在今年2月僅1000萬元，遠遠落後競爭對手拜登 的5300萬元。拜登競選團隊甚至以此回應川普的募款表現說，「你出局了(You're fired，你被炒了)」。

聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)20日公開的資料顯示，川普2月募款金額比1月佳，但單月表現以及手頭現金數量仍遠落後於拜登。他在2月募資1090萬元，籌款委員會則募款近1100萬元。截至3月，整體川普陣營現金約4200萬元，反觀拜登2月就募資近5300萬元，手頭現金仍有1億5500萬元。

對此，共和黨 策士海伊(Doug Heye)指出，這些數字反映出共和黨金主的擔憂，特別是因為前總統所面臨的法律問題。他說，「錢並非萬能，但資金短缺、工作人員被裁員以及擔憂共和黨全國委員會(RNC)的資金將被用來支付川普的律師費，確實嚇跑了更多選民。」

拜登競選團隊發言人泰勒(Michael Tyler)則以過去川普在「誰是接班人」(The Apprentice)節目的口頭禪「你出局了」形容他輸掉了募款競賽，「如果川普在『誰是接班人』拿出這種表現，他早就該讓自己出局。」除此之外，拜登競選團隊發言人穆薩(Ammar Moussa)在21日表示，川普募到的資金約三分之一是用在支付法律費用，由於這位前總統還面臨四樁刑事案與數十項重罪指控，這個問題不太可能馬上畫下句點。

FEC數據顯示，川普的政治行動委員會(PAC)在上個月的法律費用花了約560萬元，「拯救美國」(Save America)申報指出，PAC曾向多個單位支付種類多樣的法律諮詢費用，金額從幾百元到100萬元以上不等。PAC在2月更是入不敷出，支出超過720萬元，但僅收入500萬元。

對手拜登競選團隊則表示有信心乘勝追擊，並指出拜登發表國情咨文(State of the Union)後，24小時內便募得1000萬元。拜登本周並在德州舉辦了三場籌款活動，下周還將參加兩場，其中一場將在紐約舉行。

川普本月初被確定為共和黨可能提名人，隨著雙方競選人選逐漸明朗化以及川普將競選活動與共和黨全國委員會合併後，籌款金額可能有所提升，但共和黨全國委員會本身銀彈就「阮囊羞澀」，截至3月銀行存款約1100萬元，比不上對手民主黨全國委員會(Democratic National Committee)的2600萬元。