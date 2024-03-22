我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

聲請破產？向友籌錢？川普可能「擺爛」不繳保證金

記者胡玉立／綜合報導
川普繳交4億5400萬元上訴保證金的最後期限是25日，籌措失敗之後，川普有可能什麼也不做，任由法院處置。(路透)
川普繳交4億5400萬元上訴保證金的最後期限是25日，籌措失敗之後，川普有可能什麼也不做，任由法院處置。(路透)

前總統川普為紐約民事詐欺案上訴繳納4億5400萬元罰款保證金的最後期限，即將在25日截止。但內幕消息人士表示，川普有可能正在考慮一個之前很少被討論的選項：什麼也不做。

據稱，川普一直在努力從銀行或有錢朋友那兒籌集這筆保釋金，但他的律師聲稱這「其實不可能辦到」。另有報導猜測，川普可能會為了保護他在曼哈頓的寶貴房地產資產，依據美國破產法第11章規定聲請破產。但專家表示，2024年選舉季即將到來，破產太複雜且不受歡迎。與川普關係密切的內部人士也否認了這種可能性，並說「川普什麼大風大浪都見過了。」

第三種可能作法是，什麼也不做，就這樣讓截期過去，讓紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)沒收川普銀行帳戶或他的紐約建物；其中包括川普宣布競選2016年大選的所在地「川普大廈」(Trump Tower)和他的私人頂層公寓在內。

紐約郵報報導，川普友人指稱，川普似已考慮過這個選項；部分是因為他認為自己很有機會透過上訴收回資產，即使最後被迫要將此案提交最高法院。

不過，「什麼都不做」會有風險；詹樂霞辦公室有權出售其沒收的任何財產，以收回積欠的現金罰款。專注商業房地產的紐約律師貝利(Adam Leitman Bailey) 表示，「他們要的是錢，川普有權收回的也是錢，而不是建物；除非在物業出售前推翻判決。」

消息人士指稱，川普認為自己有充分理由相信此案會被推翻，要不然「所有在紐約做生意的人會產生寒蟬效應，因為這種事可能發生在任何人身上」，「人們會停止在紐約做生意。沒人願意冒這個風險，貸款機構現在也嚇壞了。」

與川普關係密切的消息人士堅稱，川普雖然可以從有錢朋友和支持者那裡籌錢，但他迄今尚未走這條道路。這位人士說：「他不想受人憐憫，也不想讓任何人為他難過。他會做他必須做的事。他有很多富有朋友，如果他需要的話，他們會幫他；但據我所知，他並沒有提出要求」。

川普 破產 房地產

上一則

「真實社群」最快下周上市 川普有望35億入袋

下一則

政府打擊科技巨頭 蘋果成第5宗反壟斷訴訟

延伸閱讀

交不出保證金 川普控檢：想偷我錢

交不出保證金 川普控檢：想偷我錢
繳保證金最後期限聲請破產？向友籌錢？ 川普還可能「擺爛」

繳保證金最後期限聲請破產？向友籌錢？ 川普還可能「擺爛」
「不要用妳的髒手碰川普大廈」川普繳款期限將至 求金援

「不要用妳的髒手碰川普大廈」川普繳款期限將至 求金援
華時：川普擬提20名大法官人選 重返白宮有大用

華時：川普擬提20名大法官人選 重返白宮有大用

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域