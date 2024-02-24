我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英智庫：美國宜促進歐洲對印太安全做出正式承諾

最新／南卡州共和黨初選 川普擊敗海理

紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金

編譯潘勛／綜合24日電
紐約州檢察長詹樂霞已表示，若前總統川普無法支付4億5420萬元罰款與利息，將查抄資產。圖為曼哈頓川普大廈。(路透)
紐約州檢察長詹樂霞已表示，若前總統川普無法支付4億5420萬元罰款與利息，將查抄資產。圖為曼哈頓川普大廈。(路透)

前總統川普紐約州民事官司敗訴被判重罰4億5400元罰金及利息的判決23日確定，郡書記官開始計時30天，讓川普上訴；紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室發言人表示，川普這筆「欠債」的金額，在判決後每天利息接近11萬2000元。

美聯社報導，主審的恩格隆(Arthur Engoron)法官22日拒絕川普律師羅伯特(Clifford Robert)的聲請，聲請書指罰金的執行應延擱30天；恩格隆法官則以電子郵件表示，被告川普未能解釋，遑論確立延擱的任何基本理由，「本人有信心，上訴法院會保障辯方的上訴權利」。

恩格隆法官在16日判決，川普在本案中謊報自己財富淨值，以取得更好的貸款條件，浮報有利於自己房地產帝國價格，判決川普罰3億5490萬元，外加近1億元的利息。

詹樂霞辦公室表示，判決給川普30天上訴期，川普也矢言上訴。同一時期，川普必須存入「足額資金」到法院管理的帳戶，或者對總金額具保。

詹樂霞本周稍早表示，川普若是無法支付罰款，她打算查抄川普一些資產；話雖如此，上訴過程中，索取罰金可能要暫緩。

川普否認有任何不法。其律師團靠著與州檢方、法官斟酌判決用語，一直想拖延判決頒布。

恩格隆法官22日裁定，否決川普要求延期繳交罰款，自23日起開始計算罰款的利息。

川普罰金的利息日增11萬1984元，而非判決確定前，外傳的8萬7502元，這是因為判決後的利息，是按罰金3億5500萬元加計審判前應繳的利息近1億元來計算所致。

按美聯社算法，判決書確立之前，川普的利息只按基本罰金來算；總計起來，川普與其共犯直到繳完前，每日該付利息為11萬4554元。

這筆利息包括川普兩名年紀最長兒子每日該付息1149元、川普集團前財長魏索柏格(Allen Weisselberg)每日利息272元。即使他們上訴，金額照算。川普與其共犯若上訴成功，推翻原判，或許就不必繳任何罰金及利息。

前總統川普誇大淨資產的民事詐欺案敗訴後，將支付4億5420萬元罰款與利息。紐約州...
前總統川普誇大淨資產的民事詐欺案敗訴後，將支付4億5420萬元罰款與利息。紐約州檢察長詹樂霞已表示，若川普無法支付罰款，將查抄資產。(路透)

川普 紐約州 貸款

上一則

南卡州共和黨初選 川普擊敗海理

延伸閱讀

南卡州共和黨初選 川普擊敗海理

南卡州共和黨初選 川普擊敗海理
阿州冷凍胚胎判決／墮胎權限縮 拜登陣營歸咎川普

阿州冷凍胚胎判決／墮胎權限縮 拜登陣營歸咎川普
川普擇副手出奇招？點名民主黨前聯邦眾議員

川普擇副手出奇招？點名民主黨前聯邦眾議員
阿州冷凍胚胎裁決惹議 川普表態支持試管嬰兒服務

阿州冷凍胚胎裁決惹議 川普表態支持試管嬰兒服務

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老
特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網