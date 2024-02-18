川普：紐約判決結果干擾選舉 海理：川普身後就是一片混亂

川普17日在競選集會上猛烈抨擊，向數千名支持者表示判決是「選舉干擾伎倆」。(歐新社)

美國前總統川普 昨天遭紐約法官重罰，理由是誇大自身淨資產以欺騙貸方。川普今天在競選集會上猛烈抨擊，向數千名支持者表示這項判決是「選舉干擾伎倆」。

路透報導，紐約曼哈頓（Manhattan）法官恩格隆（Arthur Engoron）昨天對川普處以3億5490萬美元巨額罰款。川普在裁決出爐後首次向支持者發表講話，他聲稱這是阻止他再次成為總統的「左派」陰謀其中一部分。

川普的支持度目前在共和黨總統提名戰中遙遙領先，他在密西根州 對群眾表示，「這些令人厭惡的濫用權力行為，不僅是對我的攻擊，也是對所有美國人的攻擊。」

川普也重申他長久以來的論調，稱他在2020年大選輸給民主黨籍的拜登是因為選舉舞弊。

法官也限制川普3年內不得擔任紐約任何一間企業的高階主管或董事。恩格隆在談到川普和同案被告時表示：「他們完全缺乏悔改和悔意，近乎到了病態的地步。」

這起由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）提起的訴訟，指控川普和家族事業在10年間將名下淨資產灌水，一年多達36億美元，進而詐得更優惠的貸款條件。

川普在黨內初選的對手目前僅剩海理（Nikki Haley），海理勝出機會渺茫但拒絕退出。

川普今天發表上述談話前不久，海理也在家鄉南卡羅來納州 舉行競選活動，這很可能就是她的最後一搏。南卡羅來納州將於24日舉行初選。

法院昨天對川普的民事案件裁決出爐後，海理今天立刻緊咬川普。她經常指責川普，說川普身後就是一片「混亂」，而且由於訴訟纏身，川普無法勝任總統或候選人。

川普還面臨4項州級和聯邦刑事訴訟，其中一項將在3月25日於紐約開庭，罪名是涉嫌向色情明星支付封口費。這代表川普將成為首位因刑事罪名受審的美國前總統。

海理在南卡羅來納州厄莫（Irmo）也向群眾表示，川普過去曾討好俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

她指責川普未能對俄羅斯最著名的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死發表評論，稱「川普與一個殺害政治對手的暴徒站在同一邊」。而川普在密西根州的造勢活動，還是沒提及納瓦尼。