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金融詐欺案敗訴／禁止經商、3年監察…川普集團面臨「生意死刑」

編譯潘勛／綜合17日電
前總統川普因在紐約州的虛報資產民事官司敗訴，其商業帝國恐永久受損。圖為川普擁有的紐約川普大廈。(路透)
前總統川普因在紐約州的虛報資產民事官司敗訴，其商業帝國恐永久受損。圖為川普擁有的紐約川普大廈。(路透)

前總統川普紐約州的虛報資產民事官司敗訴，其商業帝國恐永久受損，接下來他要面臨漫長上訴、禁止經商、現金緊縮等重大打擊；紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)另指派兩名監察人進駐川普集團，「確保它不能繼續繳交假數據」；川普的一名律師形容本判決不啻讓川普「面臨生意死刑」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)17日報導，川普與其律師團已矢言上訴，受理的是紐約州高等法院第一司法部門(First Judicial Department)上訴廳(Appellate Division)。去年9月，恩格隆法官用概括式的判決，撤銷川普的許多營利事業登記證，去年上訴廳讓川普官司上訴初步獲勝，禁止那麼做；恩格隆目前改弦易轍，撤銷之前判決，改派獨立監察人員進駐川普集團，為期至少三年。

前聯邦檢察官納弗塔利斯(Josh Naftalis)表示，恩格隆法官這一補救堪稱高招，川普要想推翻新判決變得難辦許多。恩格隆的大部頭判決書另大力仰仗本案的事實，包括每位證人的長篇證詞，讓本案在上訴法院變得更強；律師薩巴(Ryan Saba)表示，如果上訴法院按事實審理本案，就很難推翻。

人事資本都被掐住咽喉

川普及其兩個兒子遭禁止經營以其姓氏命名的企業分別達三年、兩年，讓川普集團一時群龍無首，變得「不那麼家族企業」；此外法官禁止川普在紐約州再行貸款。納弗塔利斯表示，川普不僅人事被掐住咽喉，資本方面亦然。

美聯社報導，川普及其企業因「不法所得」被判罰3億5500萬元，兩個兒子分別罰400萬元，加上前財務長被罰的100萬元，可能是本案給他最沉重的打擊；除了這筆錢，川普還面臨其他司法案件高昂的法律費用，另因性侵、誹謗作家卡洛爾(E. Jean Carroll)案，被判賠8800萬元。此外，恩格隆法官還判他要給付不法利得的利息1億元。

上訴期間，川普雖不必繳出全額罰金，但至少要具保或帳戶託管；假如川普證供時說的是實話，他有現金4億多元，足以付罰金，但也榨乾了他。

伊利諾法學院教授勞利斯(Robert Lawless)表示，就算川普11月當選總統，假如上訴敗訴，他也無法不繳罰金，宣布破產無法讓他掙脫財務麻煩，原因在官司罰金一般無法免除。

前總統川普因在紐約州的虛報資產民事官司敗訴，其商業帝國恐永久受損。圖為川普擁有的...
前總統川普因在紐約州的虛報資產民事官司敗訴，其商業帝國恐永久受損。圖為川普擁有的佛州海湖莊園。(路透)

川普 紐約州 貸款

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