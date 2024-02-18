我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

金融詐欺案敗訴／經營解套？川普集團可由妻女接手

編譯俞仲慈／綜合17日電
由於紐約州法院判決禁止前總統川普(中)三年內不得出任川普集團高階主管，長子小唐納(左一)和次子艾瑞克(左二)兩年內也不得參與集團經營，川普地產王國可能改由前第一夫人梅蘭妮亞(右三)或女兒伊凡卡(右一)接手。(路透)
由於紐約州法院判決禁止前總統川普(中)三年內不得出任川普集團高階主管，長子小唐納(左一)和次子艾瑞克(左二)兩年內也不得參與集團經營，川普地產王國可能改由前第一夫人梅蘭妮亞(右三)或女兒伊凡卡(右一)接手。(路透)

根據新聞周刊(Newsweek)報導，由於法院宣判，前總統川普三年內不得出任川普集團等任何紐約州企業高階主管，因此法界人士認為，川普地產王國可能改由其妻、前第一夫人梅蘭妮亞(Melania)或女兒伊凡卡(Ivanka)接手。

根據紐約州法官恩格隆(Arthur Engoron)裁決，禁止川普三年內「擔任任何紐約公司的高階主管或董事」，同時長子小唐納(Donald Trump Jr.)和次子艾瑞克(Eric Trump)兩年內也不得參與集團經營，讓川普集團經營陷入困境。

但是西岸審判法律事務所(West Coast Trial Lawyers)負責人拉赫馬尼(Neama Rahmani)表示：「恩格隆法官裁定禁止川普父子在紐約擔任企業高管或董事，但他們仍是股東，換言之，他們還是擁有集團，只是無法經營」。

另外去年10月間，川普被法院撤銷的營業執照又被恩格隆法官駁回，並將川普集團未來可能重組或解散的決定權交給法院獨立監察員芭芭拉·瓊斯(Barbara Jones)在未來三年內處理，成為川普此案「唯一勝利」。

拉赫馬尼補充表示，如果川普需要家庭成員出任董事或高管，梅蘭妮亞和伊凡卡都是不二人選：「伊凡卡原本涉入此案，但後來被駁回，所以她可以做任何事，完全不受限制」。

據了解，伊凡卡原本被紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)列為被告，但在2022年又被排除於被告名單，並在去年11月傳喚出庭，當時她作證表示，川普曾經向子女借錢，以履行和德意志銀行(Deutsche Bank)的貸款合約。

另外梅蘭妮亞前辦公室主任格里沙姆(Stephanie Grisham)則對梅蘭妮亞接手的可能性，持保留態度：「我認為她可能願意為親生兒子拜倫(Barron)而做，但我不認為她願意承擔任何有金錢損失、繳稅等潛在風險的事。」

川普 梅蘭妮亞 伊凡卡

上一則

金融詐欺案敗訴／川普遭罰4.5億元 支持者火速募款救援

下一則

金融詐欺案敗訴／想贏上訴？川普得訴諸「沒有受害人」

延伸閱讀

川普重返白宮 將促東協向中國靠攏

川普重返白宮 將促東協向中國靠攏
金融詐欺案想贏上訴？川普得訴諸「沒有受害人」

金融詐欺案想贏上訴？川普得訴諸「沒有受害人」
國會暴亂案 無總統豁免權 川普團隊放棄上訴最高院

國會暴亂案 無總統豁免權 川普團隊放棄上訴最高院
川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償

川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷