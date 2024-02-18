金融詐欺案敗訴／經營解套？川普集團可由妻女接手

由於紐約州法院判決禁止前總統川普(中)三年內不得出任川普集團高階主管，長子小唐納(左一)和次子艾瑞克(左二)兩年內也不得參與集團經營，川普地產王國可能改由前第一夫人梅蘭妮亞(右三)或女兒伊凡卡(右一)接手。(路透)

根據新聞周刊(Newsweek)報導，由於法院宣判，前總統川普 三年內不得出任川普集團等任何紐約州企業高階主管，因此法界人士認為，川普地產王國可能改由其妻、前第一夫人梅蘭妮亞 (Melania)或女兒伊凡卡 (Ivanka)接手。

根據紐約州法官恩格隆(Arthur Engoron)裁決，禁止川普三年內「擔任任何紐約公司的高階主管或董事」，同時長子小唐納(Donald Trump Jr.)和次子艾瑞克(Eric Trump)兩年內也不得參與集團經營，讓川普集團經營陷入困境。

但是西岸審判法律事務所(West Coast Trial Lawyers)負責人拉赫馬尼(Neama Rahmani)表示：「恩格隆法官裁定禁止川普父子在紐約擔任企業高管或董事，但他們仍是股東，換言之，他們還是擁有集團，只是無法經營」。

另外去年10月間，川普被法院撤銷的營業執照又被恩格隆法官駁回，並將川普集團未來可能重組或解散的決定權交給法院獨立監察員芭芭拉·瓊斯(Barbara Jones)在未來三年內處理，成為川普此案「唯一勝利」。

拉赫馬尼補充表示，如果川普需要家庭成員出任董事或高管，梅蘭妮亞和伊凡卡都是不二人選：「伊凡卡原本涉入此案，但後來被駁回，所以她可以做任何事，完全不受限制」。

據了解，伊凡卡原本被紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)列為被告，但在2022年又被排除於被告名單，並在去年11月傳喚出庭，當時她作證表示，川普曾經向子女借錢，以履行和德意志銀行(Deutsche Bank)的貸款合約。

另外梅蘭妮亞前辦公室主任格里沙姆(Stephanie Grisham)則對梅蘭妮亞接手的可能性，持保留態度：「我認為她可能願意為親生兒子拜倫(Barron)而做，但我不認為她願意承擔任何有金錢損失、繳稅等潛在風險的事。」