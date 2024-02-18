金融詐欺案敗訴／想贏上訴？川普得訴諸「沒有受害人」

前總統川普 遭紐約州 檢察長民事指控浮報淨值以謀求優惠貸款 ，被州高等法院法官重判應罰3億5500萬元一案，川普一方若想上訴成功，只能訴諸「沒有受害人」來抗辯；而紐約州2022年提告的法源，是一般用來保護消費者的法條。

美聯社報導，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)前年提出控告，重心在川普一方提供不實財力聲明給銀行，以取得貸款的更好條件，這些貸款川普最後也還了。與很多類似案例不同之處，在於本案不涉及尋常人損失很多錢。

檢察長辦公室主張，本爭議中的法條不需要有受害人存在，才能執行，另駁斥沒有受害人這個說法，說貸款給川普的銀行其實有受損，假如當初他們若知川普真正的淨值，本該索取更高的貸款利息。

川普宣稱沒有明顯的受害人，雖然在承審法官恩格隆(Arthur Engoron)那兒不管用，但到了上訴法院，法官們可能會考量。

為白領犯罪辯護的律師德歐漢尼西安(Paul DerOhannesian)表示，此事並不尋常，爭執點就在如此，以往還真沒見過這種法律訴訟，控告一家規模非常的紐約企業。

恩格隆法官16日裁決中另判決，川普三年內不得再於紐約州，向州方註冊或取得特許的銀行申請貸款，或者經營一家企業；因為大多數大型銀行都是紐約特許的，因此這項限制貸款可能殺傷力格外大。

川普在共和黨初選中支持度遙遙領先，可望在11月5日的選舉中挑戰拜登總統；他否認自己有不法，譴責詹樂霞及恩格隆有政治歧視。

民主黨籍的詹樂霞2022年依紐約行政法63節第12條提起民事訴訟；法條讓檢察長辦公室取得廣泛權限，可以對詐欺「屢犯、慣犯」興訟。該法條史上是用來保護消費者、投資人及小企業不受詐騙、壟斷定價等其他敲骨吸髓的經商手段所害。

法律專家表示，以往的案件一般涉及許多受害人，他們因企業行號利用他們財務方面不夠敏銳，而損失大筆金錢。以往案件中，挨告一方往往犯案累累，由雞肉商、加密貨幣交易所到高利貸業者等；常見的狀況是出現大批受害人，他們被剝削，原因在他們的資訊不對稱，弱於對手。

雪城大學法學教授澤爾曼(Gregory Germain)表示，檢察長的職責在保護無法自保的人，在此案，貸方也很老練，完全能保護自己，不必求助於檢察長。