金融詐欺案敗訴／川普遭罰4.5億元 支持者火速募款救援

前總統川普16日因金融詐欺案敗訴被判須賠巨款後，他的支持者立即透過GoFundMe設立帳號，為他籌款，數小時內便募得近15萬元。圖為支持者2月14日在南卡州為他造勢。(路透)

紐約州法官恩格隆(Arthur Engoron)16日判決前總統川普 的民事詐欺案敗訴，總罰金高達4億5000萬元，川普三年內、兩個兒子兩年內不得參與集團營運。結果宣布後，川普支持者立刻在募款網站「GoFundMe 」上發起活動，17日傍晚已達16萬2000元。

新聞周刊(Newsweek)報導，房地產投資者、行銷網紅卡登(Grant Cardone)的妻子艾琳娜‧卡登(Elena Cardone)在X平台(前推特)上宣布，她已經創建一個GoFundMe募款頁面來支付川普的罰款。該頁面名稱為「支持川普；為3億5500萬元不公正罰款出力」(Stand with Trump; Fund the $355M Unjust Judgment)，發布後約五小時就籌集到1萬8000多元。

艾琳娜自稱是「美國價值觀的熱情支持者、正義的倡導者」，在頁面上表示募款目的是展示川普支持者的集體力量和決心、是所有愛國者的號角，表明有人致力捍衛「讓美國再度偉大」(MAGA)時並不是孤立無援的。

但富比世雜誌(Forbes)估計截至去年9月川普淨資產約為26億元，一些網友便嘲笑卡登夫婦的募款活動，質疑為何要捐錢為一個億萬富翁付罰款，也有人提出GoFundMe服務條款禁止為「涉嫌金融和暴力犯罪 的法律辯護」籌集資金。不過此案為民事案件，GoFundMe公共事務總監卓蒙(Jalen Drummond)17日表示該活動目前符合服務條款。