我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

川普金融詐欺被判罰3.55億 全靠這項有70年歷史的法條

川普金融詐欺被判罰3.55億 全靠這項有70年歷史的法條

記者胡玉立／即時報導
在浮報房地產價值的金融詐欺民事案中裁定前總統川普和川普集團須作出巨額賠償的紐約州高等法院法官恩格隆。(歐新社)
在浮報房地產價值的金融詐欺民事案中裁定前總統川普和川普集團須作出巨額賠償的紐約州高等法院法官恩格隆。(歐新社)

紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)16日針對前總統川普浮報房地產價值的金融詐欺民事案，宣判罰款3億5500萬元。儘管此案並沒有受害者要求賠償、也沒有明星證人直指川普詐欺，但一項長達70年歷史、簡稱為63(12)的紐約州法條，讓這種高額懲罰得以施行；它也是紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室監管企業巨頭的利器。

有關川普及其家族企業金融詐欺民事案，詹樂霞指責川普誇大自己的淨資產以獲得優惠貸款等經濟利益；她認為川普欺騙貸方，破壞紐約商界誠信。

詹樂霞辦公室律師華勒斯(Kevin Wallace)結辯陳詞表示，川普的行為「扭曲了市場」，「這會讓誠實的借款人付出代價，更可能導致災難性後果；法院必須採取措施保護市場，防止類似情況再次發生」。

不過此案的受害者，即貸款給川普的銀行和保險公司作證時卻說，他們很高興有川普當客戶。多位證人雖同意詹樂霞的說法，川普的年度財務報表都是虛構的，但並沒有人提供證據顯示川普明確打算愚弄或詐欺銀行。

儘管如此，根據63(12)條，此類證據並不是發現詐欺的必要條件；該法條也並未要求檢察長證明川普有意欺騙任何人或他的行為導致經濟損失或有人受到傷害。

前聯邦檢察官、檢察長辦公室高級官員科恩(Steven M. Cohen)表示，「這項法律威力強大」。

此案並不是川普首次遇上63(12)法條。詹樂霞的前任即曾在針對川普大學(Trump University)訴訟中引用此法條 。川普大學是川普的營利性教育企業，該公司後來支付了數百萬元來罰款。

該法條在川普民事詐欺案中發揮關鍵力量，川普對於它賦予檢察長廣泛權力表示遺憾，還誤稱詹樂霞辦公室以前很少使用這一條。川普去年也曾在社群媒體上寫道：63(12)「非常不公平」。

川普 詐欺 紐約州

上一則

納瓦尼之死 拜登憤怒：普亭和「他的暴徒」負有責任

下一則

王毅會見布林肯：美應將不支持台獨落到實處

延伸閱讀

拜登想選連任 近半選民認為民主黨將因健康問題換掉他

拜登想選連任 近半選民認為民主黨將因健康問題換掉他
川普金融詐欺民事訴訟 法官判需賠3.55億

川普金融詐欺民事訴訟 法官判需賠3.55億
封口費案下月開審 川普競選時程變得更複雜

封口費案下月開審 川普競選時程變得更複雜
川普首宗刑事審判 封口費案3/25開審 卸任總統首例

川普首宗刑事審判 封口費案3/25開審 卸任總統首例

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃