封口費案下月開審 川普競選時程變得更複雜

前總統川普(左)的封口費案將於下月開審，衝擊他被控的干預選舉案開審日期。圖為川普15日在紐約州高等法院外對記者講話。(路透)

前總統川普 的封口費案定於3月25日在曼哈頓開審，由於他面對另外多項控罪，因而使後續其他案件的審理也受影響，也讓他的總統競選活動更加複雜。

紐約時報 報導，其中一個最先受影響的，是密謀推翻2020年總統選舉結果案，此案原定3月4日開庭，由於川普聲稱有刑事豁免權，負責此案的華府特區 聯邦區域法院法官裘特康(Tanya S. Chutkan)已取消這個日期，但新的審理日期尚未敲定。

紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)15日在宣布審理封口案時，表示此案可能要持續大約六個星期，同時還提及，事前曾與法官裘特康商討過審理推翻選舉結果案的時間，經此推算之下，理論上推翻選舉結果案最快要到5月時才能開審。

值得注意的是，這個日期是以聯邦最高法院繞過川普有關刑事豁免權上訴的聆訊而推算出來，最快可在5月底之前交給聯邦陪審團處理。假若最高法院選擇讓川普提出豁免權上訴，則更有可能拖到夏季某個時候才開審。

川普要求最高法院在他豁免權上訴期間，繼續暫停對他試圖推翻選舉結果案的刑事審訊。他已趕在2月12日，即哥倫比亞特區巡迴上訴法院定出的期限內，向聯邦最高法院提出豁免權案上訴。

這是川普將被剝奪在各州初選資格的裁決，向聯邦最高法院提出上訴之後，也將第二起重大案件訴諸聯邦最高法院。

因此選舉干預案的時間安排，現在是掌握在聯邦最高法院手上，大法官們的決定，在於是否或有多快聽取川普有關刑事豁免權的論點。

當然還有一個選擇，就是在選舉之後才開始進入審判階段，那就是最高法院決定聽取川普的豁免權上訴後，在一段時間後才做出裁決，但這樣一來會變得更加複雜，就是一旦川普勝選，又走回原點即是否有豁免權的問題。