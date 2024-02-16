拖延戰術失效？川普喬州、紐約審判同步展開

喬州和紐約的兩件刑事案審判同步展開，前總統川普將穿梭於法庭和競選造勢場合。圖為川普14日在南卡州舉行的總統初選造勢活動。(歐新社)

紐約州 與喬治亞州15日都有前總統川普 涉及的刑事起訴相關的案件開庭，反映川普官司纏身的實際處境；川普「封口費」案涉嫌偽造商業紀錄，曼哈頓法院法官裁定3月25日開審，成為川普四件刑事起訴案裡第一件開庭官司；美聯社分析，「封口費」案開庭時，川普可能已經取得足夠黨代表票數，可望獲得共和黨 提名角逐2024年總統大選。

川普遭控干預2020年喬治亞州選舉結果而遭起訴，但富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)被踢爆地下情及利益衝突爭議，川普陣營要求法院撤銷威利斯起訴資格。

在亞特蘭大法院庭訊上，威利斯、韋德都出庭作證，兩人關係成為川普陣營律師發問焦點。

紐約州、喬州15日同時開庭的狀況，川普到大選期間可能經常遇到的情刑是，要在不同法院與造勢活動之間穿梭，官司與選舉之間的界線變得模糊。

川普前往紐約出庭之前再次宣稱無罪，但提出了選舉期間可能遭遇的難題。他說：「如果一整天要坐在曼哈頓法院裡，要怎麼跑選舉行程呢？」。

對於川普面臨的各種訴訟，律師團一律以拖延戰術因應，聲稱是川普政治行程忙碌，還有其他官司要處理。川普辯護律師白朗奇(Todd Blanche)向法院主張3月25日開庭的時程有欠公平且不切實際，並稱川普四件刑事起訴官司每件都有數百頁文件。但白朗奇的說辭遭紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)駁回。默欽說，審判全程估計將歷時六周。

從3月25日至5月第一周，川普除周三之外每天從早上9時30分到下午4時30分都要為「封口費」案出庭；記者詢問到時如何兼顧選舉行程，川普回答說，會在晚間參加選舉活動。