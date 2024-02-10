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川普、拜登都涉密件案 「下場」為何不同？美聯社分析關鍵

編譯盧炯燊／綜合9日電
前總統川普因從白宮帶出機密件而被控聯邦罪。圖為川普2月8日在賭城拉斯維加斯舉行選舉造勢活動。(歐新社)
前總統川普因從白宮帶出機密件而被控聯邦罪。圖為川普2月8日在賭城拉斯維加斯舉行選舉造勢活動。(歐新社)

美聯社9日報導分析，在機密文件被私自帶出白宮的案件中，一個是剛卸任總統時所為，另一個則是副總統任內發生，但調查結果是前者被控而後者無恙，為何有這樣的差別？

涉及文件等級不同？

有關拜登總統任副總統時的案件，特別檢察官許景(Robert Hur)的報告指出，在其德拉瓦州住宅車庫裡發現的，是有關阿富汗，是發給時任總統歐巴馬的手寫備忘錄草稿，目的是說服對方不要向阿富汗派出更多軍隊。另外就是筆記本，涉及「敏感情報來源和方法」。

有關川普的，特別檢察官史密斯(Jack Smith)的報告指出，他2021年收拾行李離開白宮時，將數百份機密文件存放在箱子及帶到佛州海湖莊園，不少標有「機密」或「絕對機密」，主要是有關美國核武和外國核能力的詳細情報。

為何許景不檢控拜登？

結論是沒有足夠證據證明拜登「故意」保留文件或筆記本。當2022年在拜登家中車庫發現這些文件時，他當時是總統，有權持有這些文件。若要追溯到2017年，拜登可以辯稱忘記這些文件的存在，因為報告中指出拜登是記性不佳的老人。

至於包含機密資訊的筆記本，拜登會認定這些筆記本是個人財產，可以帶回家。

許景也列舉了拜登受記憶力所限以及與調查人員合作為例，可讓一些陪審員相信他只是犯了無辜的錯誤。

司法部公布的調查報告顯示，拜登總統在擔任副總統期間從白宮帶出的文件，部分屬機密文...
司法部公布的調查報告顯示，拜登總統在擔任副總統期間從白宮帶出的文件，部分屬機密文件。圖為特別檢察官2021年3月從華府的賓大拜登外交與全球事務中心發現的機密文件。(美聯社)

為何史密斯起訴川普？

川普不僅在海湖莊園私藏機密文件，還試圖向調查人員隱瞞和隱藏這些文件，全力阻止政府追回這些文件。川普還向沒有安全許可的人展示這些文件，更招攬其他人幫助他隱藏。

川普的貼身助理諾塔(Walt Nauta)及海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)也被控串謀，試圖向調查人員隱瞞安全錄影。這些錄影捕捉到了諾塔將一箱箱文件移入、移出儲藏室的過程，都是按川普的指示去做。

許景指出兩案明顯有差異。拜登與調查人員合作，同意搜查住所及自願接受查問，但川普犯了「令人惱火的事實」。他又說，川普本有多次機會歸還機密文件免受起訴，卻做了相反之事。

司法部與聯邦調查局掌握的證據顯示，前總統川普涉嫌在機密文件出現於佛州海湖莊園的調...
司法部與聯邦調查局掌握的證據顯示，前總統川普涉嫌在機密文件出現於佛州海湖莊園的調查過程中妨礙司法。(美聯社)

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