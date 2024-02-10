川普、拜登都涉密件案 「下場」為何不同？美聯社分析關鍵

前總統川普因從白宮帶出機密件而被控聯邦罪。圖為川普2月8日在賭城拉斯維加斯舉行選舉造勢活動。(歐新社)

美聯社9日報導分析，在機密文件被私自帶出白宮的案件中，一個是剛卸任總統時所為，另一個則是副總統任內發生，但調查結果是前者被控而後者無恙，為何有這樣的差別？

涉及文件等級不同？

有關拜登 總統任副總統時的案件，特別檢察官許景(Robert Hur)的報告指出，在其德拉瓦州住宅車庫裡發現的，是有關阿富汗 ，是發給時任總統歐巴馬的手寫備忘錄草稿，目的是說服對方不要向阿富汗派出更多軍隊。另外就是筆記本，涉及「敏感情報來源和方法」。

有關川普 的，特別檢察官史密斯(Jack Smith)的報告指出，他2021年收拾行李離開白宮時，將數百份機密文件存放在箱子及帶到佛州海湖莊園，不少標有「機密」或「絕對機密」，主要是有關美國核武和外國核能力的詳細情報。

為何許景不檢控拜登？

結論是沒有足夠證據證明拜登「故意」保留文件或筆記本。當2022年在拜登家中車庫發現這些文件時，他當時是總統，有權持有這些文件。若要追溯到2017年，拜登可以辯稱忘記這些文件的存在，因為報告中指出拜登是記性不佳的老人。

至於包含機密資訊的筆記本，拜登會認定這些筆記本是個人財產，可以帶回家。

許景也列舉了拜登受記憶力所限以及與調查人員合作為例，可讓一些陪審員相信他只是犯了無辜的錯誤。

司法部公布的調查報告顯示，拜登總統在擔任副總統期間從白宮帶出的文件，部分屬機密文件。圖為特別檢察官2021年3月從華府的賓大拜登外交與全球事務中心發現的機密文件。(美聯社)

為何史密斯起訴川普？

川普不僅在海湖莊園私藏機密文件，還試圖向調查人員隱瞞和隱藏這些文件，全力阻止政府追回這些文件。川普還向沒有安全許可的人展示這些文件，更招攬其他人幫助他隱藏。

川普的貼身助理諾塔(Walt Nauta)及海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)也被控串謀，試圖向調查人員隱瞞安全錄影。這些錄影捕捉到了諾塔將一箱箱文件移入、移出儲藏室的過程，都是按川普的指示去做。

許景指出兩案明顯有差異。拜登與調查人員合作，同意搜查住所及自願接受查問，但川普犯了「令人惱火的事實」。他又說，川普本有多次機會歸還機密文件免受起訴，卻做了相反之事。