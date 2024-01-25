川普遭控誹謗出庭作證 3分鐘就結束、還違規遭法官訓斥

專欄作家卡洛爾控告前總統川普誹謗的民事訴訟，川普25日出庭作證，但歷時不到三分鐘即結束，因川普為遵守主審法官事前規定，而遭到訓斥。(路透)

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)對前總統川普 提告誹謗，川普25日出庭作證，但歷時不到三分鐘即結束。因主審法官事前已明確要求，川普作證必須遵守規定，不得對陪審團描述某些卡洛爾性侵案件情節，但川普作證時卻違規而遭訓斥。川普離開法庭時對旁廳民眾抱怨道：「這真不美國。」

川普出庭為自己辯護，但在證人席上短暫的作證期間並沒看陪審團。由於這起案件牽涉複雜司法問題，法官要求川普律師提問時只能以簡段問題的形式進行，每個問題都要能以「是」或「不是」回答，例如是否曾因遭到指控性侵而做出負面言論。

法官指示川普不得在證詞中「反駁或企圖破壞」性虐指控。然而，川普作證時並沒有遵守法官要求。

川普說：「她講了某些讓我覺得是不實指控的事情。」川普接著說：「我只是想幫自己還有我的家庭辯駁，坦白講，還有幫總統職位辯護。」

曼哈頓 聯邦區域法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)對陪審團說，無需理會川普這段發言。川普走下證人席時翻了白眼。休息時間過後，川普便離開法院，還搖著頭對旁聽民眾連說三次：「這真不美國。」

卡洛爾坐在原告席觀看川普作證。

卡洛爾2019年出版回憶錄，書中透露1996年在百貨公司試衣間遭到當時房地產 大亨川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年5月裁定川普須賠償卡洛爾500萬元。川普駁斥性侵指控，反批卡洛爾造謠說謊，後來被卡洛爾提告誹謗並求償1200萬元。

陪審團還聆聽川普2022年的口供證詞片段，當時川普強烈否認卡洛爾的指控，並說她「有病」、「瘋狂」。川普25日作證時對陪審團說，對於先前口供證詞提供「百分之百」擔保。

還沒上台作證之前，法官與兩造律師討論川普作證時發言規定時，川普便對作證時發言受限表示不滿。川普在被告席上直接發言說：「我從沒遇到過那個女人，不知道她是誰。審判我並沒去。」