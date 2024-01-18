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迭聲抱怨、大聲交談…誹謗女作家求償案 川普差點被法官逐出法庭

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普 17日上午離開紐約市第五大道住所，前往紐約聯邦法庭，出席被專欄作家卡洛爾控告誹謗名譽的賠償案。(美聯社)
前總統川普 17日上午離開紐約市第五大道住所，前往紐約聯邦法庭，出席被專欄作家卡洛爾控告誹謗名譽的賠償案。(美聯社)

前總統川普17日在曼哈頓民事審判中，當原告專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)作證指控他破壞她名譽時，因為一再無視保持安靜的警告，遭法官威脅要將他逐出法庭。

曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)當庭警告坐在被告席的川普，若他繼續擾亂秩序，他出席審判的權利將被撤銷。

法官第一次警告後，卡洛爾的律師表示，仍可聽到被告川普對他的律師喃喃抱怨，包括指責「這是一場政治迫害」和「這確實是一場騙局」。

在陪審團午休之際，卡普蘭對川普說：「我希望我不必考慮將你逐出審判，我知道你可能非常渴望我這麼做。」坐在兩名辯護律師中間的川普，隨即輕蔑地聳聳肩反駁道，「我會很高興」。

卡普蘭則說：「我知道你會的。顯然在這種情況下，你無法控制自己。」川普嘀咕說：「你也不能。」

川普隨後在法院附近他的一棟辦公大樓內，對媒體發表簡短講話，猛烈抨擊卡普蘭。他指責卡普蘭這位前總統柯林頓任命的聯邦法官「很可惡」，是一名「厭川者」。在另一起紐約州訴訟案件中，川普也曾對該案法官發表類似評論。

卡普蘭法官17日再次拒絕川普律師請求讓川普迴避涉及卡洛爾案。當川普律師再次請求暫停18日審判，以便川普前往佛州參加岳母葬禮，遭卡普蘭拒絕時，川普曾用手拍擊辯護席，口出責難。

而在卡洛爾律師克勞利(Shawn Crowley)第二次抱怨，聲稱在卡洛爾作證時，可以聽到川普在辯護席上「大聲說話」、向前向後傾身與律師交談，聲音之大，連陪審團員都可聽到，嚴重影響審理；卡普蘭法官為此再次嚴詞制止川普。

現年80歲的卡洛爾指責川普1996年在紐約一家豪華百貨公司更衣室對她性侵；她在2019年回憶錄公開講述此事後，川普公開質疑她的誠信和動機，甚至說他從未見過她。

卡洛爾為此控告川普誹謗。陪審團去年已判定川普對卡洛爾性虐待和誹謗，應付給卡洛爾500萬元損害賠償。卡洛爾現在尋求1000萬元補償性賠償及數百萬元懲罰性賠償，全案將繼續在紐約市法庭審理。

控告川普性騒案成功的專欄作家卡洛爾，17日在紐約出席控告川普誹名譽案的賠償法庭。...
控告川普性騒案成功的專欄作家卡洛爾，17日在紐約出席控告川普誹名譽案的賠償法庭。(美聯社)

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