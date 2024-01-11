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紐約詐欺案結辯 法官裁定川普「不准發言」

記者顏伶如／綜合報導
紐約州控告川普集團浮報現值詐欺案，11日在紐約州法庭進行最後結案陳述。法官下令川普本入可以出庭，但不准發言。圖為川普去年12月初在紐約市州法院出庭。(美聯社)
紐約州控告川普集團浮報現值詐欺案，11日在紐約州法庭進行最後結案陳述。法官下令川普本入可以出庭，但不准發言。圖為川普去年12月初在紐約市州法院出庭。(美聯社)

前總統川普涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險公司而遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名的民事案，經過一個多月審理後，庭訊11日開始結辯，被告川普原本打算親自上陣，在結辯時為己喊冤，但川普辯護律師無法保證川普發言不離題，法官裁定不准川普在庭上發言。

紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)10日告知川普辯護律師團，結辯時川普禁止在法庭上發言。

「國會山莊報」(The Hill)報導，根據法院存檔紀錄，恩格隆與川普辯護律師在電郵往來中，針對川普可能在結辯時做出哪些發言，有過頗為尖銳的意見交換。

川普辯護律師凱斯(Chris Kise)上周通知恩格隆首席助理說，結辯時將有三名辯護律師及川普輪流發言。幾個小時之後，紐約檢察長辦公室律師阿米爾(Andrew Amer)對於川普在結辯中發言便提出反對。

阿米爾透過電郵回應表示，川普無權為己結辯，不過是否准許川普結辯陳詞，決定權在於恩格隆。

恩格隆回應寫道，願意答應讓川普結辯，前提是川普必須保證發言內容必須與案情有關，如同律師的結辯形式一樣。恩格隆寫道，川普不得在結辯時企圖出示新證據，不得利用結辯提供證詞，也不得離題討論不相關的事物。

恩格隆特強調，川普不得在結辯時做出選舉演說，「不能抨擊我、我的助理、檢方、檢方團隊或紐約州法院制度，這些都跟案情無關」。恩格隆表示，除了法官助理之外，川普對上述各項都已透過其他形式發言抨擊。

恩格隆說，如果川普違反規定，可能發言時話講一半就被打斷並遭譴責，或者被下令結辯停止、禁止在法庭上再有任何發言。

凱斯回信道，川普不接受恩格隆開出的條件，因為規定模稜兩可，極可能產生解讀錯誤，一不小心便違反規定。

後續電郵中，凱斯透露川普岳母過世，要求延後結辯，但遭恩格隆拒絕。

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