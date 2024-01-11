紐約詐欺案結辯 法官裁定川普「不准發言」

紐約州控告川普集團浮報現值詐欺案，11日在紐約州法庭進行最後結案陳述。法官下令川普本入可以出庭，但不准發言。圖為川普去年12月初在紐約市州法院出庭。(美聯社)

前總統川普 涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險 公司而遭紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名的民事案，經過一個多月審理後，庭訊11日開始結辯，被告川普原本打算親自上陣，在結辯時為己喊冤，但川普辯護律師無法保證川普發言不離題，法官裁定不准川普在庭上發言。

紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)10日告知川普辯護律師團，結辯時川普禁止在法庭上發言。

「國會山莊報」(The Hill)報導，根據法院存檔紀錄，恩格隆與川普辯護律師在電郵往來中，針對川普可能在結辯時做出哪些發言，有過頗為尖銳的意見交換。

川普辯護律師凱斯(Chris Kise)上周通知恩格隆首席助理說，結辯時將有三名辯護律師及川普輪流發言。幾個小時之後，紐約檢察長辦公室律師阿米爾(Andrew Amer)對於川普在結辯中發言便提出反對。

阿米爾透過電郵回應表示，川普無權為己結辯，不過是否准許川普結辯陳詞，決定權在於恩格隆。

恩格隆回應寫道，願意答應讓川普結辯，前提是川普必須保證發言內容必須與案情有關，如同律師的結辯形式一樣。恩格隆寫道，川普不得在結辯時企圖出示新證據，不得利用結辯提供證詞，也不得離題討論不相關的事物。

恩格隆特強調，川普不得在結辯時做出選舉演說，「不能抨擊我、我的助理、檢方、檢方團隊或紐約州法院制度，這些都跟案情無關」。恩格隆表示，除了法官助理之外，川普對上述各項都已透過其他形式發言抨擊。

恩格隆說，如果川普違反規定，可能發言時話講一半就被打斷並遭譴責，或者被下令結辯停止、禁止在法庭上再有任何發言。

凱斯回信道，川普不接受恩格隆開出的條件，因為規定模稜兩可，極可能產生解讀錯誤，一不小心便違反規定。

後續電郵中，凱斯透露川普岳母過世，要求延後結辯，但遭恩格隆拒絕。