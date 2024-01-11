跟進選票「除名」川普？紐約州2月6日決定

紐約州議會和市議會多名民主黨民代的要求下，紐約州選舉委員會(Board of Elections)將在2月6日確定，是否禁止川普列名在該州2024年的共和黨初選選票上。圖為川普去年12月初在紐約市州法院出庭。(美聯社)

繼科羅拉多州高等法院於上月禁止川普 列名2024年共和黨 初選選票之後，全美多州出現援引憲法第14修正案的類似訴訟，俄勒岡州高等法院預計將很快做出裁決，紐約州 也訂於2月6日(周二)確定川普是否具有總統初選資格。

「人民言論自由」(Free Speech for People)組織上月向俄勒岡州高等法院提起訴訟，要求法官將川普從2024年共和黨初選選票中移除，理由是這位前總統在2021年1月6日國會山莊暴亂前後，言論行為觸犯憲法第14修正案的「叛亂條款」。該組織還在本月5日向麻州州務卿蓋文(William Galvin)、伊利諾州選舉委員會提起相似訴願。

俄勒岡州高等法院10日表示，待所有文件收集後，法官將隨時做出裁決。外界預計，相比還在進行起訴流程的伊利諾州等地，俄勒岡州很快會成為下一個決定川普「初選命運」的政府。據悉，該州高等法院的七名法官全部由民主黨州長任命，被認為極大可能做出「除名」裁決。

同樣的情況還發生在深藍州紐約，在紐約州議會和市議會多名民主黨民代的要求下，紐約州選舉委員會(Board of Elections)將在2月6日確定，是否禁止川普列名在該州2024年的共和黨初選選票上。該州民主黨官員們同樣援引憲法第14修正案，認為川普觸犯叛亂罪，不得登上紐約州的選票。

紐約州選舉委員會共和黨聯席執行主席賴利(Raymond J. Riley III)證實這一消息，並透露目前共有三名共和黨總統參選人向選舉委員會提交了提名申訴，除川普以外，還有37歲的印度裔生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)和前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)。「我們將對所有提交文件進行審查，在2月做出決斷」。