川普有刑事起訴豁免權？聯邦上訴法院法官質疑

法官潘愉對於川普團隊主張前總統享有起訴豁免權，表示存疑。（路透）

華府 聯邦上訴法院法官小組9日針對前總統川普 被控密謀推翻2020年大選結果案中，川普享有總統豁免權免受起訴的說法深表懷疑，也質疑法官們是否有權考量這樁上訴案；毋須出席的川普則罕見到庭，在漫長辯論中專心聆聽；美聯社指出，川普上訴案被駁回的可能性已因此大增。

川普律師的論點強調，川普2020年在白宮的行為仍在總統公務職責範圍內，免受刑事指控。此論點在12月1日遭到負責川普案的下級法院法官駁回。由三名法官組成的上訴法官小組9日也懷疑，當年開國元勳會想到總統在離職後仍享有絕對豁免權。

法官韓德森(Karen LeCraft Henderson)說：「他的憲法義務是忠實執法，卻讓他違反刑法，我認為這樣的說法是悖論。」韓德森是由老布希總統任命，另兩名法官由拜登總統任命。

此重大刑事案件審理結果將產生巨大影響，也可能會向美國最高法院進一步上訴。最高法院12月曾拒絕參與權衡。在川普之前，美國從來沒有前總統遭到刑事起訴，法院也從未討論過總統豁免權是否延伸到刑事起訴案。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)及其團隊希望此案能在今年11月總統大選前儘速審理，但川普律師除了尋求駁回此案，更希望上訴程序愈久愈好，甚至希望訂於3月4日開始審理的日期，可以拖到大選之後。若此案拖到11月大選後且川普勝選，他就可以下令司法部放棄起訴，甚至赦免自己。

前總統川普（台下右一）近來頻繁因刑事及民事被告出庭，但川普團隊也將司法操作成選戰，訴求他是被迫害者。（路透）

川普罕見到庭 塑造司法受害者形象？

美聯社報導，目前距離愛阿華州 共和黨初選的黨團會議只剩一周，川普9日首次為此案在華府出庭，他的出現和隨後的評論，顯示他更積極將自己描繪成司法系統政治化的受害者；而他的論點有可能在愛阿華州引起共鳴。

聽證結束後，川普在華爾道夫酒店對記者發表講話，聲稱9日是「非常重要的一天」，他堅稱自己沒有做錯任何事，並指自己是因政治原因而被起訴；他說：「總統必須擁有豁免權。」

川普律師堅稱法院無權審查總統官方行為，起訴川普嚴重背離美國200多年歷史，將為未來出於政治動機案件打開大門。

來源：MSNBC