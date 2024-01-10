我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

川普有刑事起訴豁免權？聯邦上訴法院法官質疑

記者胡玉立／綜合報導
法官潘愉對於川普團隊主張前總統享有起訴豁免權，表示存疑。（路透）
法官潘愉對於川普團隊主張前總統享有起訴豁免權，表示存疑。（路透）

華府聯邦上訴法院法官小組9日針對前總統川普被控密謀推翻2020年大選結果案中，川普享有總統豁免權免受起訴的說法深表懷疑，也質疑法官們是否有權考量這樁上訴案；毋須出席的川普則罕見到庭，在漫長辯論中專心聆聽；美聯社指出，川普上訴案被駁回的可能性已因此大增。

川普律師的論點強調，川普2020年在白宮的行為仍在總統公務職責範圍內，免受刑事指控。此論點在12月1日遭到負責川普案的下級法院法官駁回。由三名法官組成的上訴法官小組9日也懷疑，當年開國元勳會想到總統在離職後仍享有絕對豁免權。

法官韓德森(Karen LeCraft Henderson)說：「他的憲法義務是忠實執法，卻讓他違反刑法，我認為這樣的說法是悖論。」韓德森是由老布希總統任命，另兩名法官由拜登總統任命。

此重大刑事案件審理結果將產生巨大影響，也可能會向美國最高法院進一步上訴。最高法院12月曾拒絕參與權衡。在川普之前，美國從來沒有前總統遭到刑事起訴，法院也從未討論過總統豁免權是否延伸到刑事起訴案。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)及其團隊希望此案能在今年11月總統大選前儘速審理，但川普律師除了尋求駁回此案，更希望上訴程序愈久愈好，甚至希望訂於3月4日開始審理的日期，可以拖到大選之後。若此案拖到11月大選後且川普勝選，他就可以下令司法部放棄起訴，甚至赦免自己。

前總統川普（台下右一）近來頻繁因刑事及民事被告出庭，但川普團隊也將司法操作成選戰...
前總統川普（台下右一）近來頻繁因刑事及民事被告出庭，但川普團隊也將司法操作成選戰，訴求他是被迫害者。（路透）

川普罕見到庭 塑造司法受害者形象？

美聯社報導，目前距離愛阿華州共和黨初選的黨團會議只剩一周，川普9日首次為此案在華府出庭，他的出現和隨後的評論，顯示他更積極將自己描繪成司法系統政治化的受害者；而他的論點有可能在愛阿華州引起共鳴。

聽證結束後，川普在華爾道夫酒店對記者發表講話，聲稱9日是「非常重要的一天」，他堅稱自己沒有做錯任何事，並指自己是因政治原因而被起訴；他說：「總統必須擁有豁免權。」

川普律師堅稱法院無權審查總統官方行為，起訴川普嚴重背離美國200多年歷史，將為未來出於政治動機案件打開大門。

來源：MSNBC

川普 愛阿華州 華府

上一則

奧斯丁祕密住院 罹前列腺癌首曝光 拜登「隔了1個月」才知情

下一則

俄助攻 中國汽車出口超越日本 躍居全球第1

延伸閱讀

川普78歲岳母過世 梅蘭妮亞悼母：堅強女性、無比懷念她

川普78歲岳母過世 梅蘭妮亞悼母：堅強女性、無比懷念她
律師：川普就算「殺死政敵」未經彈劾定罪也可豁免起訴

律師：川普就算「殺死政敵」未經彈劾定罪也可豁免起訴
誰贏都一樣 美大選被列全球2024頭號政治風險

誰贏都一樣 美大選被列全球2024頭號政治風險
喬州檢察官威利斯爆緋聞 川普陣營訴求撤銷起訴資格

喬州檢察官威利斯爆緋聞 川普陣營訴求撤銷起訴資格

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
2019年在紐約市獄中自殺的艾普斯坦。(美聯社)

淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

2024-01-04 01:30
設在波士頓與華府地區的六間高檔妓院，可能是俄、中、南韓所設的美人計圈套，妓院網站以亞洲「女模」招徠顧客。(截自X@Daily Mail)

波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

2024-01-04 12:05
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)

歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料

2024-01-04 04:53
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒

中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒