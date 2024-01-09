律師：川普就算「殺死政敵」未經彈劾定罪也可豁免起訴

前總統川普（右一）近來頻繁因刑事及民事被告出庭，但川普團隊也將司法操作成選戰，訴求他是被迫害者。（路透）

前總統川普 律師紹爾(John Sauer)9日向華府聯邦上訴法院表示，未經國會彈劾 、參院定罪，即使川普下令「海豹」(SEAL)特種部隊殺害政敵、把軍方機密賣給敵國、向犯罪分子兜售特赦，仍豁免於刑事起訴。

今日美國報(USA Today)報導，紹爾向上訴法院法官小組表示，總統下令謀殺政敵，很快就會被彈劾、定罪；但紹爾主張，最高法院已判定，未經彈劾，總統公務上任何行為，各級法院都不能評判。

紹爾表示，在刑事起訴之前，(有犯行)的總統必須也一定會被快速彈劾、定罪，依聯邦憲法，這是一定要的政治過程；假如都沒有彈劾、沒有定罪，那麼總統的行為，均豁免於刑事起訴。

助理特別檢察官皮爾斯(James Pearce)表示，如果總統可殺害政敵、兜售國家機密，但未經國會彈劾、定罪，都不必有任何後果，那麼國家的未來令人擔憂。

法官表示，國會不彈劾一位總統，可能出於很多理由；上訴法院法官潘愉(Florence Y. Pan)表示，就她看來，彈劾是相當累贅的過程，很多事情可能不會結束。

但紹爾表示，彈劾正是保護總統不被政敵、檢察官干預其政策決定的機制；他主張川普被起訴一案應予駁回。

紹爾表示，現任總統(指拜登 )正在迫害他的頭號政治對手、選舉的最大威脅。他主張，總統沒有彈劾保護，布希總統因散播不實資訊，而為入侵伊拉克找藉口，可能就被起訴了；歐巴馬總統授權無人機發動攻擊，致平民於死，也是一樣。

紹爾表示，因一位總統的公務行為，而授權起訴他，就會打開潘朶拉的盒子，讓國家無法恢復元氣。

柴爾茲(J. Michelle Childs)法官指出，前總統尼克森受到特赦，未經彈劾，尼克森本可能被起訴。

但紹爾表示，尼克森被控的不當行為牽涉到私人舉動，而非公務，正如柯林頓被起訴是因私德不當，而非公務。