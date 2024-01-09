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川普預計今華府出庭 主張享起訴豁免權

中央社／華盛頓9日電
前總統川普預計9日就被控密謀推翻2020年大選結果一案出庭。（美聯社）
前總統川普預計9日就被控密謀推翻2020年大選結果一案出庭。（美聯社）

前總統川普預定今天在聯邦法院現身，主張當過總統的他應享「絕對豁免權」，在被控密謀推翻2020年大選結果一案免受起訴。

法新社報導，共和黨今年總統提名聲勢領先的川普預定3月4日在華府的聯邦法院受審，地點距離國會大廈只有幾個街區，他的支持者曾在2021年1月6日攻擊國會大廈。

川普的律師團試圖以新穎論點擺平選舉干預指控，主張川普享有「絕對豁免權」，不能因他在白宮任職時的行動而受到起訴。

聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）上個月已駁回川普享有豁免權的主張，表示當過總統不代表持有終身「免獄卡」。

川普不服裁定提起抗告。哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院3名法官組成的合議庭將在今天美東時間上午9時30分聽取此案的口頭辯論。

其中兩名法官是民主黨籍現任總統拜登任命，另一名是共和黨籍前總統老布希（George H.W. Bush）任命。

川普在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道，他今天將出庭，並警告說，若這次豁免權主張被駁回，將來他重返白宮，拜登恐怕也會遭到起訴。

77歲的川普說：「我至少有權對『拜登的虛假起訴』享有『總統豁免權』。」

川普說：「如果我沒有獲得豁免權，狡猾的拜登也沒有豁免權。」川普還說81歲的拜登隨時可能會被起訴。

川普 拜登 白宮

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