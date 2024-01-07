批科州選票除名 川普：大法官若不挺我 國家陷大麻煩

國會暴亂三周年，前總統川普5、6日連續兩天在愛華州造勢，試圖吸引年輕人選票；他並稱最高法院若不挺他，將有大麻煩。(美聯社)

前總統川普 6日在愛阿華州造勢時，僅略提三年前發生的國會暴亂案，聲稱當時自己的支持者行為「和平愛國」，而且最高法院8日起受理科羅拉多州選票除名川普一案，若大法官 們若不挺他，國家將陷入大麻煩；川普律師日前放話，被他提名的大法官卡瓦諾將投桃報李為川普辯護，民主黨 對此斥為「紐約小混混」心態。

路透(Reuters)報導，川普在愛阿華州紐頓市(Newton)造勢時僅提國會暴亂案一次。他表示，民主黨拜登總統四處放話，說他是民主的威脅，但拜登自己才是民主的威脅，原因在拜登無能。

第摩因市(Des Moines)川普支持者威爾森(Hale Wilson)也參加紐頓市造勢，他表示國會暴亂案實非叛亂，只是有居心不良的人混在其中，慫恿群眾。

川普5日警告說，最高法院若裁決對他不利，不讓他登上2024年科州選票，那麼將出現「大麻煩」。他表示，自己只希望「得到公平待遇。大家都懂我的意思吧？」

川普另抱怨民主黨質疑大法官；川普任命三位大法官，讓保守派大法官來到六席，所以川普宣稱，民主黨試想添增不當的政治壓力，左右最高法院的判決。

圖為愛阿華州的川普支持5日踴躍出席川普的造勢大會。(美聯社)

十多個州都出現訴訟，稱川普觸犯憲法第14修正案「叛亂條款」；科羅拉多州高等法院據此判決川普不得登上該州選票，緬因州州務卿也做相同裁決。任何最高法院的判決，可望讓其他州因此出現的訴訟為之寢寂。

川普律師團3日向最高法院上訴；最高法院同意受理，因此法律攻防戰可能與2024年選戰一樣激烈。

川普律師放話說，最高法院審理川普是否因憲法第14修正案而失去候選資格時，大法官卡瓦諾會挺身而出。

民主黨聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)抨擊此一言論；她說，「紐約小混混正是這樣設想大法官」，川派人馬想著，「對呀，我們擁有最高法院，就弄去最高法院吧。」

拉斯金表示，對法西斯分子、集權政黨與集權運動來說，官司與知法無關，而與你認識法官有關；他們總是覺得，自己認識法官比懂得法律來得重要。

拉斯金表示，但在本案，知法就是了解川普已喪失資格，不得再出任公職。

圖為愛阿華州的川普支持5日踴躍出席川普的造勢大會。(路透)

來源：New York Post