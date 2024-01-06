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科州選票除名川普 最高院將裁決 川陣營：大法官卡瓦諾會「挺身而出」

記者顏伶如／綜合報導
最高法院大法官卡瓦諾(左)由前總統川普(右)提名，並獲川普力挺，川普陣營認為他將「投桃報李」。(路透)
最高法院大法官卡瓦諾(左)由前總統川普(右)提名，並獲川普力挺，川普陣營認為他將「投桃報李」。(路透)

最高法院5日同意受理科羅拉多州禁止前總統川普列名2024年共和黨初選選票案，大法官裁決結果攸關今年總統大選發展。川普律師阿琳娜．哈巴(Alina Habba)指出，有信心保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)可為川普平反。卡瓦諾獲川普任命，2018年成為大法官。

哈巴4日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)訪問時說：「這件官司在最高法院肯定輕鬆獲勝(slam dunk)，我對他們有信心。」她在回答中特別點名卡瓦諾為例指出，川普曾為卡瓦諾奮戰，為了大法官任命案赴湯蹈火，如今卡瓦諾肯定也會幫川普挺身而出。

科羅拉多州高等法院12月19日做出史無前例裁定，禁止川普列名2024大選科州共和黨初選選票，理由是憲法第14修正案第三款(Section 3)規定，曾經參加「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)則喪失出任民選官員資格，川普煽動國會暴亂企圖推翻選舉結果，已構成意圖顛覆美國政府。共和黨科州黨部則透過委任律師塞庫洛(Jay Sekulow)訴請最高法院推翻科州高院裁決。

紐約時報分析，最高法院對科州案件的裁決可望產生深遠影響，不只解決川普能否列名科州選票的爭議，還關係到川普是否有資格參加大選及擔任公職；自從2000年大選衍生的「布希訴高爾案」(Bush v. Gore)以來，最高法院不曾在總統大選訴訟裡承擔如此關鍵角色。

預料大法官將速審速決

川普列名科州選票案訂於2月8日展開口頭辯論，一般預料大法官將速審速決。共和黨科州黨部已請求大法官在3月5日之前做出裁決，也就是科州等州初選登場前讓訴訟結果出爐。科州州務卿格里斯沃爾德(Jena Griswold)呼籲最高法院盡快行動。

由於川普在其他州也面臨列名選票資格的挑戰，最高法院受理科州案件壓力增加，必須做出適用全美各州的裁決結果。

川普的其他司法考驗還包括聯邦上訴法院9日將審理川普是否享有總統豁免權，不必因為國會暴亂相關事件而面臨民事究責。

聯邦最高法院5日宣布受理科羅拉多州禁止前總統川普參加2024年總統初選案，川普能...
聯邦最高法院5日宣布受理科羅拉多州禁止前總統川普參加2024年總統初選案，川普能否再度參選總統，將取決於九位大法官投票的結果。(歐新社)

川普 大法官 共和黨

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