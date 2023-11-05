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房產帝國陷司法危機 川普6日將出庭為民事詐欺案辯護

中央社／紐約4日即時報導
前總統川普預料6日在紐約出庭，就浮報「川普集團」房地產和金融資產價值的民事詐欺案作證。（Getty Images）
前總統川普預料6日在紐約出庭，就浮報「川普集團」房地產和金融資產價值的民事詐欺案作證。（Getty Images）

美國前總統川普預料6日在紐約出庭，就浮報「川普集團」房地產和金融資產價值的民事詐欺案作證。

法新社報導，77歲川普先前之所以登上政治舞台，靠的就是吹捧自己是如何靠著商業頭腦發了大財。如今他和兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）被控詐欺，浮報家族企業「川普集團」（Trump Organization）的房地產價值，以便「取得更有利的貸款及保險條件」，進而擴大旗下房地產帝國版圖。

川普預定6日上午10時出庭，面對主審法官恩格隆（Arthur Engoron）。艾瑞克表示父親情緒「非常激昂」。

川普曾出言侮辱其他4起刑事案件主審法官，共和黨籍的他這次也沒放過恩格隆，稱恩格隆「精神錯亂」，是一名「仇恨川普、激進左派的民主黨特工」。

恩格隆的回應，則是以川普在社群媒體攻擊法院書記官已觸犯禁言令為由，對他處以5000美元與1萬美元兩項罰款。

川普先前已為本案兩度作證，一次在2022年8月10日，另一次是今年4月13日。

根據第一次證詞的摘錄，川普稱此訴訟是「我國史上最大的政治迫害」，並稱紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）是「失控的檢察官」。

紐約這起民事詐欺案沒有陪審團，僅由法官自行定奪，是川普多起司法訴訟之一，而民調顯示，川普目前在共和黨2024年總統候選人提名戰中一馬當先。

此案開場陳述還沒開始，法官已經裁定檢方已提供「確鑿證據」，證明川普在2014年至2021年間在財務文件上浮報資產8.12億至22億美元間不等。

結果，法官下令對管理相關資產的公司進行清算，如在曼哈頓的川普大廈（Trump Tower）和華爾街40號摩天大樓，以及川普家族在紐約市以北的「七泉莊園」（Seven Springs）。川普將失去他房產帝國一部分的控制權。 

川普 房地產 詐欺

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