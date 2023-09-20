前助理供稱：川普用「機密便簽」寫指示

前總統川普。(路透)

服務前總統川普 多年的助理莫莉‧麥可(Molly Michael)向聯邦調查員供稱，川普多次利用白宮 機密便簽(notecard)的背面，撰寫待辦清單交給她。

美國廣播公司新聞(ABC News)報導，麥可告訴調查員，她不只一次收到川普寫在便簽背面的交辦事項，而她後來發現，這些便簽其實是敏感的白宮文件，部分便簽上甚至印有顯而易見的「機密」標記。

這些便簽是川普任職期間，同僚在他與外國元首通話或討論國際事務期間，用以提醒川普談話內容的小型紙張。

消息人士透露，聯邦調查局(FBI )探員去年8月8日突襲搜索川普私宅海湖莊園(Mar-a-Lago)期間，找到部分印有機密戳章的便簽，但部分文件並未被FBI探員帶走。

FBI搜索期間，麥可並不在場，而當她隔天回到海湖莊園清理她的辦公空間時，在一個抽屜分類整理盒底下發現這些文件，並於同日轉交給FBI。

消息人士表示，麥可還告訴聯邦調查員，她去年日益關切川普如何應對國家檔案局(National Archives)要求返還裝在海湖莊園箱子裡的政府文件，她認為川普的說法與國家檔案局的要求不符。

消息人士說，川普聽聞FBI去年想要約談麥可後，川普告訴麥可：「你不知道這些箱子」。

美國廣播公司新聞報導，川普這句話的真正用意不得而知。

川普6月不認罪37項與機密文件相關的刑事指控，而檢察官表示，川普拒絕歸還數百件含有機密資訊的文件，內容涵蓋美國核武機密到國防能力，且極力阻撓政府取回文件。

川普否認所有指控，並譴責檢方調查為政治獵巫。

報導指出，麥可被認為是特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴書中，被稱作「川普員工二號」的人物；起訴書中寫道，此人經手許多川普任期內、存放在海湖莊園的箱子，這些箱子的照片後來經此人提供後，納入起訴書中。

報導指出，麥可向調查人員所作的陳述，凸顯史密斯為立案而收集證據的廣泛程度。