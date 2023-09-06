多州選務官搬第14修正案：川普無權參選

前總統川普 四度被起訴，官司纏身的他否認所有指控，但是全國多州選務官員以違反憲法第14修正案為由，向法院提起訴訟，企圖撤銷川普參選資格，成為川普爭取2024大選最大挑戰。

川普反駁指出，第14修正案第3條，無法作為撤銷他參選2024大選資格的法律依據，並在社交媒體發文指稱：「幾乎所有法律學者都表示，第14修正案沒有法律依據，也沒有和2024年總統大選有任何關連。」

但此論點並未獲得保守派法律學者認同，根據憲法第14修正案第3條規定，如果民選官員「參與叛亂或謀反」或者「向美國政府敵人提供援助或表達支持」，將喪失擔任公職的資格，除非獲得國會三分之二票數同意特赦。

因此有愈來愈多保守派學者，包括哈佛大學法學院名譽教授特里布(Laurence Tribe)和退休保守派聯邦法官路廷格( J. Michael Luttig)皆主張川普在2020大 選後以及1月6日前後作為，指控川普企圖推翻2020大選結果的作為，已違反第14條修正案，將使他喪失再次擔任聯邦公職的機會。

因此包括亞利桑納州、密西根州和新罕布夏州 等多州選舉官員陸續向法院提告，企圖取消川普參選總統的資格。

川普黨內支持度52% 擴大領先

川普團隊發言人史帝芬‧張(Steven Cheung)聲明表示：「那些追求荒謬陰謀論並對川普進行政治攻擊的人士，把法律玩弄到面目全非，就像紐約、喬治亞州和華府那些政治檢察官一樣，這種做法絲毫沒有法律根據。」

另一方面，川普黨內支持度擴大，遙遙領先，有線電視網(CNN)8月25日至31日的最新民調中，川普以52%支持度領先黨內群雄，緊追在後的佛州州長德桑提斯僅18%，雙方差距達30個百分點。