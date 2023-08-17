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川普無特權 喬州警將拍嫌犯大頭照、審判過程電視直播

記者胡玉立／綜合報導
喬州富爾頓郡警局局長拉巴特表示，一切秉公處理，川普前總統屆時依法到案，依照到案程序進行。(美聯社)
喬州富爾頓郡警局局長拉巴特表示，一切秉公處理，川普前總統屆時依法到案，依照到案程序進行。(美聯社)

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)治安當局堅定表示，在郡法院系統審理前總統川普刑事案過程中，川普不會受到差別待遇，所有被告將「一視同仁」，當局將拍下川普的嫌犯大頭照(mugshot)，法庭也將准許使用攝影機拍攝審判過程並透過電視轉播，以召公信。

每日野獸報(Daily Beast)報導，喬州富爾頓郡起訴川普的做法，與川普之前遭起訴的另外三項案件形成鮮明對比。川普之前遭紐約州法院、佛羅里達州聯邦法院和華府聯邦法院起訴，執法當局都直接使用川普既有照片上傳法院登記系統，而且聽證都是在禁止於法庭內直播的州或地區閉門進行。

富爾頓郡警長拉巴特 (Patrick Labat) 稍早表示，「除非另有說法，否則的話，無論身分為何，我們都會遵循正常做法，拍下大頭照留檔。」

川普前總統等被告19人依法要在本月25日到案，否則警方將依法拘提。川普等被告有可...
川普前總統等被告19人依法要在本月25日到案，否則警方將依法拘提。川普等被告有可能會拘押在如圖的喬州亞特蘭大市的富爾頓郡監獄。(Getty Images）

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拉巴特並非唯一堅持川普將與其他人受到相同待遇的富爾頓郡官員。主審此案的富爾頓郡高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)14日也允許攝影機記錄川普的起訴案；他表示，此政策可能成為整個川普訴訟過程中的常態。

亞特蘭大律師希弗(Josh Schiffer) 告訴當地媒體，喬州法庭允許使用攝影機；除非法官認為需要保護涉案者身分，例如針對性侵犯審判或有青少年證人的案件。希弗表示，「喬州法院傳統上允許媒體和公眾進入，好讓人人都能檢視我們的程序如何實際運作。」

川普之前的三個起訴案件均留下了指紋，但未被銬上手銬。拉巴特未透露警方拘留川普時，會否要他戴手銬。

喬州富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)14日晚宣布起訴川普和其他18人後，執法部門已要求川普25日中午前到案。

川普 喬州 喬治亞州

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