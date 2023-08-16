川普佛州密件案 物業經理過堂不認罪

川普的湖莊園物業經理狄奧利維拉15日在佛州聯邦法院過堂，但不認罪。(美聯社)

前總統川普 私宅海湖莊園(Mar-a-Lago)物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)15日在佛羅里達州過堂不認罪，他涉嫌刪除調查人員要求提交的監視器畫面。

狄奧利維拉的律師代表他在佛州 聯邦法院提出抗辯，而川普被控於海湖莊園藏匿機密文件，並試圖阻撓政府收回機密檔案。

這是狄奧利維拉第三度出庭，先前兩次提審因為他未依法院規定委託一位在佛州執業的律師而推遲。

狄奧利維拉出庭期間，只有在地方法官提問時才答話，例如問他是否了解起訴內容；狄奧利維拉及其律師穆瑞爾(Donnie Murrell)離開法庭時，未回答記者提問。

狄奧利維拉遭提訊前一日，川普及另18名盟友14日因涉嫌試圖推翻喬治亞州2020年大選結果而遭控罪，這是川普被起訴的第四項刑事罪名。

就海湖莊園一案而言，川普及其貼身助理諾塔(Walt Nauta)6月遭特別檢察官史密斯(Jack Smith)起訴；史密斯另在華盛頓起訴川普違法密謀逆轉2020年敗選的結果。

7月底公開的一項更新起訴文件，對川普和諾塔提出更多起訴，並增列狄奧利維拉為密件門的被告。

川普在密件門案件中，面臨數十多項重罪起訴，新起訴罪狀包括更多的妨礙司法、蓄意留存國防資訊等；川普和諾塔都不認罪，川普否認不法。

狄奧利維拉、川普和諾塔都面臨妨礙司法等指控，狄奧利維拉還向調查人員說謊；檢察官指他做虛假陳述，聲稱沒看過川普離開白宮 後，把成箱文件帶回海湖莊園。

此案定明年5月開審，主審法官為佛州南區聯邦法院地方法官艾琳‧甘農(Aileen Cannon)；若維持原定日期，此案將緊接著川普在紐約的封口費案後進行。

特別檢察官表示，海湖莊園的影片是密件門的關鍵，影片內容顯示諾塔據信接獲川普指示進出一間儲藏室，藉此向調查人員甚至是川普的律師隱瞞實情。