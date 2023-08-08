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推翻大選案保護令 川普、檢方展開法律攻防

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(左)和特別檢察官史密斯(右)的團隊，就保護令內容展開法律攻防。(路透)
前總統川普(左)和特別檢察官史密斯(右)的團隊，就保護令內容展開法律攻防。(路透)

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴後，上周在社群網站貼文揚言報復，檢方4日請求聯邦法官介入並發布保護令，川普辯護律師團7日向法院遞交文件指出，檢方提議的保護令內容過於廣泛，企圖禁止川普公布案件證據，恐讓川普受到憲法第一修正案保障的權利受損，展開法律攻防。

川普辯護律師團向法院指出，法官應該只對具有敏感性的資料發布保護令，例如大陪審團資料，而不是將檢方提供的所有起訴資料都納入保護之列。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查團隊7日晚間也向法院聲請動議做為回擊，指控川普反對保護令(protective order)是想讓案件變成「經由媒體審判，而不是法院審判」。

華府特區聯邦地區法院法官坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)7日稍後指出，將召開庭訊聆聽雙方動議，川普不必出席。

紐約時報分析，裘特康極可能發布某種形式的保護令，至於限制程度是寬是鬆，則有待觀察；裘特康可能對川普的網路發文做出警告，也可能暫時不予處理，如果要對川普正式下達封口令(gag order)，或許透過其他管道完成，而且會先行告誡。

川普求救最高法院 恐難成

另一方面，川普4日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，抱怨捲入多起官司耗費時間與費用，呼籲最高法院介入仲裁(intercede)。

法律專家分析，雖然目前六名保守派大法官當中，有三名是在川普任內完成任命，但最高法院不可能介入川普的刑事案件。

至於川普若被華府聯邦法院或佛州南區聯邦法院定罪而上訴，最高法院是否將會受理，法律專家則看法出現分歧。

專家指出，川普辯護律師團是否有辦法讓最高法院或華府巡迴上訴法院推翻川普的定罪判決，取決關鍵在於裘特康與佛州南區聯邦區域法院法官艾琳‧甘農(Aileen Cannon)的程序裁決。

喬治梅森大學(George Mason University)憲法教授索明(Ilya Somin)說，與川普有關的案件上訴到最高法院，從前例看來川普勝率並不高。

川普 華府特區 佛州

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