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潘斯：川普曾要我推翻大選結果 巴維理：川普明知輸 卻做卑鄙行為

編譯廖振堯／綜合3日電
前副總統潘斯（左）表示，川普和他的幕僚要求他拒絕選票、退回選票，「實質上為了推翻選舉。」（Getty Images）
前副總統潘斯（左）表示，川普和他的幕僚要求他拒絕選票、退回選票，「實質上為了推翻選舉。」（Getty Images）

前總統川普因企圖推翻2020大選結果、涉嫌於2021年1月引發國會山莊暴亂，1日遭到司法部特別檢察官起訴後，前副總統潘斯(Mike Pence)發出至今以來最明確的譴責，稱川普及其幕僚都曾試圖讓他「實質上推翻選舉結果」；前司法部長巴維理(William Barr)也指控川普明知輸了選舉，卻還是做出這些卑鄙行為。

紐約時報報導，潘斯過去採取中間立場，一方面譴責川普、另一方面表示希望川普不會很快被起訴，因為「這會分裂國家」。但周三受福斯新聞採訪、起訴書發出後的幾個小時內，潘斯公開且明確地談到川普及其幕僚試圖說服、施壓他，在2021年1月6日國會確認選舉人票時拒絕宣布認證結果。

潘斯說，他到當天早上都跟川普說得很明白，但是川普和他「那群瘋子律師」不只是要求暫停宣布而已，而是真的拒絕認證結果。「美國人民應該知道，川普和他的幕僚不僅要求我暫停，他們要求我拒絕選票、退回選票，實質上為了推翻選舉。」

潘斯2日在印第安納州博覽會上發表競選演講時重申，任何將自己凌駕於憲法之上的人都不應成為美國總統。

巴維理則一直反駁川普聲稱選舉被操縱的說法，2日也在有線電視新聞網(CNN)節目「The Source」上說起訴書中川普的行為「令人作嘔且卑鄙」，簡直是在霸凌國家重要的民主投票程序。

川普律師團辯稱他的言論受到第一修正案保護而可以主張選舉受操縱，但巴維理表示這不是一個有效的論點。「起訴書內並沒有針對川普的第一修正案權利。川普可以說任何想說的話，甚至可以撒謊或在明知實情時告訴人們選舉被偷走，但這並不能讓他免責於推翻選舉的陰謀。一開始我不確定，但我開始相信他很清楚自己輸掉選舉。」

巴維理也為特別檢察官史密斯(Jack Smith)辯護，稱史密斯毫無疑問地很有攻擊性，但不認為他是一個「黨派演員」。

川普 巴維理 司法部

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