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川普今過堂 狂發募款電郵 指面臨561年牢

記者顏伶如／綜合報導
川普自稱面臨561年刑期，但他顯然樂於把控罪當成競選加速器，踩足油門今天(3日)到法院報到。（美聯社）
川普自稱面臨561年刑期，但他顯然樂於把控罪當成競選加速器，踩足油門今天(3日)到法院報到。（美聯社）

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭四項聯邦重罪起訴後，2日對支持者發送募款電郵指稱，可能面臨坐牢561年的下場。川普預訂今天(3日)下午4時在華府特區聯邦區域法院治安法官烏帕迪亞亞(Moxila Upadhyaya)面前過堂，川普律師勞洛(John Lauro)指出，希望法院同意讓這起案件延到2024年大選之後才開始審理。

律師希望2024年大選後才審

川普2日在募款電郵中寫道：「邪惡老喬的貪腐司法部再次以非法手段起訴我，媒體報導說，我可能因為這些左派分子的獵巫行動，面臨累計561年的坐牢刑期。」川普遭到起訴罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人。

不過，法律專家說，被告遭到起訴後，即使所有罪名全數定罪，也很少所有都從重量刑；而且不同犯行可以連續執行，減少受刑人坐牢時間。

另外，川普涉嫌卸任後從白宮擅自帶走機密檔案的密件案，也已被特別檢察官史密斯(Jack Smith)提出40項聯邦起訴，包括觸犯間諜法(Espionage Act)等。

川普在2016年大選之前透過律師柯恩(Michael Cohen)付錢給緋聞女友丹尼爾斯(Stormy Daniels)以免婚外情曝光的「封口費」案，曼哈頓區域檢察官則對川普提出34項罪名起訴。

川普律師勞洛2日接受國家廣播公司(NBC)晨間新聞節目「今日」(Today)訪問時說，史密斯希望川普案件「速審速決」的態度令人匪夷所思。勞洛指稱，檢方是想避開與拜登總統有關的問題。

勞洛表示，川普應該獲得機會，取得檢方的所有證據，以便了解事實重點有哪些。勞洛說，特別檢察官有三年半的時間可以調查，如今卻想在90天裡開庭，「為什麼我們不能公平一點？」

川普 檢察官 華府特區

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