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紐時民調：拜登選情比一年前進步 與川普各占43%平手

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(右)選情已經比一年前進步，與前總統川普(左)勢均力敵，支持度各為43%。(美聯社)
拜登總統(右)選情已經比一年前進步，與前總統川普(左)勢均力敵，支持度各為43%。(美聯社)

紐約時報與謝納學院(Siena College)1日公布最新聯合民調指出，拜登總統選情已經比一年前進步，與前總統川普勢均力敵，支持度各為43%；在對拜登或川普都沒有好感的選民當中，拜登略占優勢。

紐時分析，對於在2024年大選尋求連任，拜登似乎已經脫離去年身陷的政治危險區(danger zone)，當時民主黨內約有三分之二黨員希望另覓人選問鼎白宮；民主黨陣營現在普遍接受拜登，但調查顯示約有半數受訪者仍然希望派出替代人選參加2024年選舉。

不過，在全國選民當中，拜登受歡迎程度並未大幅提升，支持度維持在39%。在2022年7月進行的相同民調裡，拜登支持度為33%。

這項民調顯示，極可能於2024年大選再次交手的拜登與川普，目前支持度各以43%拉成平手。

紐時分析，選民害怕、討厭川普的心態，讓拜登獲得加分效果。這項調查中，16%受訪者說對川普或拜登都沒好感，但在這些選民當中，選民對拜登的厭惡感較不強烈。

統計顯示，表態2024年大選將投票給拜登的受訪選民當中，約有30%坦承民主黨應該改推其他人選取代拜登。將參加民主黨初選投票的黨員中，有64%表示會投票給拜登。

川普涉嫌2016年大選前付錢給緋聞對象的「封口費」而遭起訴，涉嫌卸任後從白宮帶走機密資料的「密件門」同樣遭到起訴，但這項調查顯示，川普角逐2024年大選的看好度並未因此受挫，支持者照樣相挺。

調查顯示，14%受訪者既不支持拜登，也不支持川普。這群選民當中2020年大選有47%投票給拜登，45%投票給川普，在2020年及2022年期中選舉兩次投票當中，則有49%投給拜登，47%投給川普。

紐時分析，民主黨不能指望選情到最後肯定朝向對拜登有利的趨勢發展。不喜歡川普也不喜歡拜登的這群選民，最後到了投票時可能改投其他人選，或者乾脆放棄投票。

拜登 川普 投票

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