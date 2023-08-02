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企圖推翻2020大選 川普被起訴密謀詐騙政府等4罪

記者顏伶如／綜合報導
川普第三度被起訴，第一次是封口費案被紐約州檢方起訴，第二次是因密件案被聯邦特檢起訴，這是因國會暴動案被聯邦起訴。圖為川普2021年1月6日當天攻擊發生後，出面要求支持者回家。(美聯社)
川普第三度被起訴，第一次是封口費案被紐約州檢方起訴，第二次是因密件案被聯邦特檢起訴，這是因國會暴動案被聯邦起訴。圖為川普2021年1月6日當天攻擊發生後，出面要求支持者回家。(美聯社)

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果，導致後來支持者暴力攻占國會大廈，1日遭到聯邦大陪審團四項重罪起訴；這是川普卸任後，今年在四個月內第三度被起訴；川普預訂3日在華府特區美國聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)面前過堂。

這是川普第三件遭刑事起訴案件，被控罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人等四項；國會暴動事件發生後，聯邦機關展開鋪天蓋地調查，國會則舉辦了多場受到高度矚目的聽證會。美聯社報導分析，川普遭控以前所未見的手段阻撓總統權力和平轉移，如今面臨司法部究責。

川普是起訴書唯一被告

司法部與特別檢察官史密斯1日以四項罪名起訴前總統川普，在長達45頁起訴書中詳述川...
司法部與特別檢察官史密斯1日以四項罪名起訴前總統川普，在長達45頁起訴書中詳述川普試圖密謀推翻2020年大選的指控犯行。(美聯社)

川普是起訴書上的唯一被告，但檢方提及還有六名共謀，包括川普政府內部與外部律師，與川普聯手企圖改變選舉結果。

45頁的起訴書中依照時間順序，記錄了川普陣營長達數月針對選舉結果的散布謊言行動，釀成國會暴動之後，川普還企圖利用暴力事件拖延證明自己敗選的選舉人票確認，在國會暴動事件當天晚間要求國會議員延後確認拜登勝選的程序。

聯邦檢察官在起訴書中指控川普破壞民主體制的基礎功能(bedrock function)，川普成為美國史上第一位連任失利為了企圖繼續掌權使出瘋狂手段，計謀未能得逞之後面臨法律制裁的總統。

調查2020年1月6日國會暴動案的司法部特別檢察官史密斯，1日在華府的記者會上宣...
調查2020年1月6日國會暴動案的司法部特別檢察官史密斯，1日在華府的記者會上宣布以四項罪名起訴前總統川普，指控他圖謀推翻2020大選結果。這是史密斯在短期內第二度起訴川普。(美聯社)

特別檢察官史密斯(Jack Smith)指出，國會大廈2021年1月6日遭受攻擊，是美國民主殿堂受到前所未見的襲擊。他指出，攻擊國會的行動是遭到謊言煽動，「被告散布的謊言目的在於妨礙美國政府的基礎功能，也就是總統選舉選票搜集、計票以及確認結果的過程」。

潘斯手寫筆記成為證據

起訴書中指出，前副總統潘斯手寫筆記證明了川普一再逼迫施壓，要求推翻選舉人票結果的嚴重性；潘斯表示，川普曾在交談中嘲笑他「太老實」所以不敢阻止選票確認程序。

川普7月18日在自創社群平台發文表示收到史密斯寄發的「調查目標信」(target letter)後，媒體報導紛紛預測川普即將遭到起訴。

圖為大批媒體轉播車1日聚集在司法部前，現場報導特檢官史密斯宣布起訴前總統川普圖謀...
圖為大批媒體轉播車1日聚集在司法部前，現場報導特檢官史密斯宣布起訴前總統川普圖謀推翻2020大選。(美聯社)

川普 檢察官 華府特區

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