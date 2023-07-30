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紐時：密件案刪監控 凸顯川普「露骨地」阻撓司法

編譯潘勛／綜合29日電
共和黨總統候選人川普(左)有多項官司纏身，但他一概以政治迫害來回應。圖為川普28日出席愛阿華州共和黨集會，與支持者握手。(美聯社)
共和黨總統候選人川普(左)有多項官司纏身，但他一概以政治迫害來回應。圖為川普28日出席愛阿華州共和黨集會，與支持者握手。(美聯社)

特別檢察官史密斯(Jack Smith)27日就前總統川普處理機密文件一案，提出新指控罪名；起訴書內容等於提供罪證，指出川普阻撓司法到極露骨程度，例如他要求把海湖莊園自宅的保全錄像刪除，就是想讓檢方束手無策。

紐約時報28日報導，第一位偵辦川普2016年「通俄門」的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)偵結時提出的報告，就令人質疑川普是否阻撓其辦案。司法部官員及法律專家，對是否有足夠證據指出川普犯法，看法分歧，後來川普政府的司法部長巴維理為他開脫，指沒有不法。

但四年後，史密斯的起訴書指出，司法部向海湖莊園索取保全錄像，幾天後川普便指示物業管理員要把錄像刪掉。穆勒手下的首席調查員高德斯坦(Andrew Goldstein)表示，此事若經證實，那麼就是比穆勒所見都更清晰的罪行證據；他表示，「指示銷毀證據，是最基本的干擾司法手法，陪審團很容易了解」、「川普有犯罪意圖」。

研究川普一生的觀察家指出，指控川普有意毀證，等於添加新的篇章，證明川普對待檢方、監管官員等有權力因他的行為而增加刑罰的人，長久以來都抱持賭徒心態。

此外，史密斯起訴書也顯示，川普把穆勒的結案，看成是他的行為脫罪，此後在他總統任內所剩時光，愈加大膽，尤其對待司法部更肆無忌憚；這種習慣延續到他總統敗選、失去職位保護後，依然我行我素。

川普的第三位國家安全顧問波頓(John Bolton)在其白宮時光回憶錄裡表示，川普的舉措是「以阻撓司法來求生」。

新起訴書公布幾個小時之後，川普就特別點出，自己2024年勝敗關係重大；他對右派新聞網站表示，假如自己明年勝選，就用總統權讓自己不再受機密文件案等追究法律責任，他會開除史密斯。

新起訴書指出，即便面對司法部追究他是否仍持有機密文件，川普依然故我，設法破壞司法部的偵辦。

川普不管是對海湖莊園保全錄像保管人、貼身侍從、總統任內的白宮律師、聯邦調查局長，都要求「忠誠」，要他們幫忙毀滅證據。穆勒的偵辦報告最後列出十來項川普行為，均可視為妨礙司法。

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