司法部長加蘭德挺特檢起訴川普 強調「司法獨立」

司法部長賈蘭德14日在華府司法部檢察官會議中表示，力挺特察官史密斯與團隊偵辦起訴前總統川普的獨立性，並表示自己依法行事，不會干預介入。(Getty Images)

前總統川普 因密件案遭聯邦起訴後，司法部 長加蘭德(Merrick Garland)14日首次公開發言談及此案。他為特別檢察官 史密斯(Jack Smith)及團隊辯護，表示任命史密斯就是要強調司法部的獨立、可究責；同一時間，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢方表示，偵辦川普企圖影響2020年該州總統選舉結果不受聯邦起訴川普所影響。

CNBC頻道報導，加蘭德在司法部與聯邦檢察官集會伊始，便向記者們表示，眾所周知，他對川普被起訴案，或者任何進行中的偵辦，無法置評。

加蘭德被詢及何時知道特別檢察官即將著手起訴川普時表示，他任命史密斯就是為了強調司法部獨立、可究責；史密斯是資深、專業檢察官，他聚集一群有經驗、才華的助理檢察官及探員，組成團隊，致力於公正及法治，任何針對本案的疑問，必須由檢察官團隊的呈堂文件來回答。

加蘭德另被詢及他是否參與起訴川普的過程，他強調自己的角色，完全吻合法規設定的司法部長職責，也吻合特別檢察官相關法規。

有人要求加蘭德解釋，為何聯邦史無前例起訴前總統是「最佳、最適宜的作法」，他拒絕作答。

華爾街日報(WSJ)報導，特別檢察官偵辦案件時，加蘭德刻意保持距離；加蘭德表示自己遵循授予史密斯廣泛裁量權的法規，史密斯自行決定要不要起訴。

法規要求史密斯就重大事件要知會司法部長，意味起訴時曾諮詢加蘭德，而加蘭德允許它進行下去。

另方面，喬治亞州富爾頓郡檢察官辦公室14日聲明指出，聯邦起訴川普，對該郡偵辦2020年選舉案不會有任何影響。

極少露面的司法部特別檢察官史密斯9日在華府宣布川普面臨37項控罪。(美聯社)

WSJ報導，郡檢察官威利斯(Fani Willis)表示，她打算在8月，對川普及其盟友千方百計想推翻當地2020年大選結果，提出刑事罪名。是否起訴川普受關注。

喬州偵辦川普的現況，受到紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)挑剔，詹樂霞12日受訪時表示，各州對川普發動的案件，進度勢必受阻，等待司法部起訴川普出結果。

喬州檢察官委員會執行主任斯堪達拉奇斯(Pete Skandalakis)表示，聯邦宣布起訴川普時，他曾要求幕僚研究喬州偵辦川普一事，發現並無法律規定，賦予聯邦案件先跑，所以兩案得齊頭並進。但有兩個例外，一是聯邦已羈押被告，拒絕釋出被告到喬州受審；第二是州與聯邦檢方達成協議，讓一案先行而另一案等候。他表示，兩種狀況看來都不會發生。