切割川普？潘斯：「密件門」危及國安、難再護航

宣布參選2024大選的前副總統潘斯14日電視受訪表示，看過起訴書後，很難為川普前總統辯護，有所切割關係。(Gtty Images)

川普 時代的副總統潘斯在宣布參加2024共和黨 總統初選後，對他的前老闆已不留情面，現在川普在密件案被控37項罪名，潘斯更加態度強硬，直指川普的所作所為已危及國家安全，根本無法替他護航。

潘斯14日在CNBC節目Squawk Box上受訪時表示，「這份起訴書指控嚴重，我無法為這些指控辯護」。他說，「(川普被控的罪名內容)是製造了一個機會，使高度敏感的機密材料有可能落入壞人之手，甚至是無意中危及我們的國家安全，使我們武裝部隊的所有人處於危險之中。」

潘斯之後指出他的家人在軍隊服役，以強調對川普受指控行為的擔憂。

在川普12日到法庭之前，潘斯11日已持相同說法，指這些都是嚴重的指控，又說在他擔任副總統以及在眾院外交事務委員會任職期間，了解到對機密材料的處理是 一件非常嚴重的事情，關係到美國的國家安全。

不過潘斯在指責川普的同時，又抨擊今次起訴存在政治因素。

潘斯在節目中說，任何人都應適用於無罪推定原則，自然也包括不承認所有控罪的川普在內。但他又暗示起訴川普存有政治考量，「我無法相信政治(因素)在此沒有扮演任何角色」。

他以涉及「電郵門」的2016年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓為例，獲司法部 輕輕放過，選擇不追究下去。他指多年來已看到司法部的政治化，聲稱若他當選總統，一定會清理司法部的最高層。

目前除了潘斯就川普起訴書內容作出較為廣泛的評論外，其餘共和黨人大都不願談論又或將之淡化，尤其是角逐總統初選的各個川普挑戰者。

佛州州長德桑提斯更將矛頭指向拜登總統及其民主黨政府，指他們是選擇性起訴，又說正制訂計畫，以打擊拜登政府將執法「武器化」。

另一參選人，前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)則藉川普被起訴而為自己取好處，指隨著審判日期的臨近，更多共和黨選民會選擇其他候選人。