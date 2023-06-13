佛州將審川普案 有人喊「聯邦獵巫」有人罵「受夠川普」

川普13日到案，他號召支持者也到場聲援，立刻把司法程序轉換成政治動員。（Getty Images）

佛州 南部陪審團將審理前總統川普 的「密件門」案件，當地居民的感受複雜，摻雜同情和不滿，卻也有更多居民關心體壇賽事；紐約時報報導，佛州居民對於川普密件門案件的感受，反映佛州政治的複雜情況。

佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)81歲登記選民貝特‧安妮‧史塔奇(Bette Anne Starkey)明白，她有可能被選為密件門聯邦刑事案件的陪審團成員。史塔奇曾兩度投票支持川普，但她以陪審員的身分聽審此案將如何做決定，她也說不準。

史塔奇受訪時引用川普所言的「獵巫」指稱聯邦定罪川普，但她不明白川普為何不在政府要求歸還機密文件時，把相關文件還給當局。她說：「我受夠了他(川普)的惡作劇。」

史塔奇的說法反映佛州選民對川普近期事件和競選活動的看法，且凸顯南佛州的政治情況複雜且無常。

此案尚未決定審理地點，但基於案件在西棕櫚灘的佛州南區法院提出，陪審團員可能從棕櫚灘郡登記選民中選出。

川普的海湖莊園(Mar-a-Lago)就在棕櫚灘郡，川普卸任後一直住在那兒，而該郡選民在2020年大選中，讓川普以13個百分點的差距輸給現任總統拜登。

陪審團也可能從邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)的選民中遴選，川普在上次大選中於該郡只輸掉七個百分點，且獲得西語裔選民鼎力支持；人口普查數據顯示，該郡三分之二選民為西語裔。

無論是棕櫚灘郡還是邁阿密戴德郡，兩郡近年都逐漸偏向共和黨 ，且共和黨候選人在州選舉中屢創佳績；川普2016年和2020年都拿下佛州，佛州兩度以選票支持州長德桑提斯(Ron DeSantis)，而川、德兩人如今都希望爭取2024年大選的共和黨總統提名。

而華盛頓郵報報導，比起訴訟紛擾，有些居民更關心體育賽事。

剛搬進佛州聯邦法院對面公寓的安德莉斯‧赫南德茲(Andrelis Hernandez)直到上周末才得知對面的法院即將審理全球矚目的案件。

33歲的赫南德茲約十年前從多明尼加抵美，她問別人為何樓下這麼多電視台轉播車聚集，方知川普將在此過堂。她說：「我不在乎川普，他的案件不會影響我，大部分的人更在意昨晚的棒球賽。」

這種關注體壇賽事的情勢在南佛州與邁阿密皆然，當地職業球隊屢獲居民的心；美國職籃(NBA)邁阿密熱火隊(Miami Heat)與佛羅里達美洲豹隊(Florida Panthers)史上首次分別打進各自聯賽的總決賽。

此外，七度榮獲足壇最高榮譽「金球獎」的梅西(Lionel Messi)簽約加入美國職業足球大聯盟(MLS)邁阿密國際隊(Inter Miami CF)，該隊就在附近的勞德岱堡(Fort Lauderdale)踢球。