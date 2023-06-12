起訴川普 民調47%認有政治動機 共和黨基本盤未動搖
美國廣播公司新聞網(ABC News)與艾普索斯(Ipsos)最新聯合民調11日指出，近半數國人支持聯邦大陪審團起訴前總統川普處理國家機密文件一事，但也有幾乎相當的受訪者認為，指控罪名的政治動機很強；另外，川普的支持者發現，他10日當天在北卡羅來納州造勢演講上「有氣無力」，感覺起來不太一樣。
民調指出，48%受訪民眾認為川普在本案中應被起訴，但也有35%不以為然，17%表示沒有意見。
86%自稱認同民主黨的受訪者表示，川普應該挨告，但另一方面，共和黨依然忠於川普，67%受訪者認為不該起訴他；獨立選民看法較為分歧，45%認為他該被起訴，但三分之一認為不應該，22%沒有意見。
整體而言，認為這次起訴罪名很重的受訪者達42%、相當嚴重19%，只有28%認為不太嚴重或一點也不，一成表示不清楚。
黨派看法分裂可想而知十分極化，約九成民主黨人認為罪名很重或相當嚴重，五成共和黨認為不太嚴重或一點也不；63%選民認為很重或相當嚴重，38%覺得不太嚴重或一點也不。
47%受訪者認為起訴川普有政治動機，37%表示沒有，16%表示不清楚。80%共和黨認為是政治起訴，僅有9%認為起訴與政治無關。但71%民主黨認為起訴非因政治，16%表示與政治有關，13%表示不知道。
這次民調採樣的誤差值在3.7%；受訪者的政黨比例方面，共和黨26%、民主黨25%、無黨派41%。
聯邦大陪審團在9日起訴川普，川普依既定行程10日前往喬治亞州及北卡州，分別發表演講。在喬州，川普還去一家鬆餅店與支持者套交情、拍照，受到歡迎。
但幾小時之後他現身在北卡州綠堡(Greensboro)的共和黨代表大會，抨擊聯邦最近起訴他，雖然語意凶猛激昂，但一位聽眾表示，川普看來跟以往不一樣，另一人表示，自己2016、2020年來參加川普場子，他都能讓群眾心滿意足，但這次看來或許累，神情似乎受到影響。
川普在北卡州場子看來有氣無力的說法也在網上瘋傳，一些人認為他因被起訴而「失眠」、「我從沒看過川普場子能量如今天這麼低的，他聽來精疲力竭」。
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