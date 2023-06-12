起訴川普 民調47%認有政治動機 共和黨基本盤未動搖

川普被起訴後的一份最新民調仍顯示，共黨基本盤沒有改變，繼續力挺川普。圖為在川普莊園外，11日大批支持者搖旗支持。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)與艾普索斯(Ipsos)最新聯合民調11日指出，近半數國人支持聯邦大陪審團起訴前總統川普 處理國家機密文件一事，但也有幾乎相當的受訪者認為，指控罪名的政治動機很強；另外，川普的支持者發現，他10日當天在北卡羅來納州 造勢演講上「有氣無力」，感覺起來不太一樣。

民調指出，48%受訪民眾認為川普在本案中應被起訴，但也有35%不以為然，17%表示沒有意見。

86%自稱認同民主黨的受訪者表示，川普應該挨告，但另一方面，共和黨 依然忠於川普，67%受訪者認為不該起訴他；獨立選民看法較為分歧，45%認為他該被起訴，但三分之一認為不應該，22%沒有意見。

整體而言，認為這次起訴罪名很重的受訪者達42%、相當嚴重19%，只有28%認為不太嚴重或一點也不，一成表示不清楚。

黨派看法分裂可想而知十分極化，約九成民主黨人認為罪名很重或相當嚴重，五成共和黨認為不太嚴重或一點也不；63%選民認為很重或相當嚴重，38%覺得不太嚴重或一點也不。

47%受訪者認為起訴川普有政治動機，37%表示沒有，16%表示不清楚。80%共和黨認為是政治起訴，僅有9%認為起訴與政治無關。但71%民主黨認為起訴非因政治，16%表示與政治有關，13%表示不知道。

這次民調採樣的誤差值在3.7%；受訪者的政黨比例方面，共和黨26%、民主黨25%、無黨派41%。

聯邦大陪審團在9日起訴川普，川普依既定行程10日前往喬治亞州及北卡州，分別發表演講。在喬州，川普還去一家鬆餅店與支持者套交情、拍照，受到歡迎。

但幾小時之後他現身在北卡州綠堡(Greensboro)的共和黨代表大會，抨擊聯邦最近起訴他，雖然語意凶猛激昂，但一位聽眾表示，川普看來跟以往不一樣，另一人表示，自己2016、2020年來參加川普場子，他都能讓群眾心滿意足，但這次看來或許累，神情似乎受到影響。

川普在北卡州場子看來有氣無力的說法也在網上瘋傳，一些人認為他因被起訴而「失眠」、「我從沒看過川普場子能量如今天這麼低的，他聽來精疲力竭」。