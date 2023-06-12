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共和黨為密件門謢航 葛理漢轟司法部雙標：川普不是間諜

編譯潘勛／綜合11日電
前總統川普10日在北卡州造勢演說，仍稱自己被起訴是「拜登政府的政治迫害」，但他演講口氣與精力不如以往的造勢活動。(美聯社)
前總統川普10日在北卡州造勢演說，仍稱自己被起訴是「拜登政府的政治迫害」，但他演講口氣與精力不如以往的造勢活動。(美聯社)

共和黨人11日一擁而上，為密件案而被起訴的前總統川普辯護。參議員葛理漢(Lindsey Graham)稱川普「不是間諜」；眾院司法委員會主席喬丹(Jim Jordan)表示，總統可「隨心所欲」控制機密文件；唯獨前司法部長巴維理(Bill Barr)認為，起訴川普的內容就算半數為真，他就「完蛋了」。

每日郵報(Daily Mail)報導，葛理漢砲轟司法部起訴川普為「雙標」；只是，葛理漢認為，川普就處理機密文件，「真有一些做不對的地方」。

葛理漢稱，聯邦司法系統假如公平運作，那麼前國務卿喜萊莉‧柯林頓也該被起訴；他說，「大多數共和黨人相信，現在這個國家是這樣的：柯林頓做了非常相似的事，但她一點事也沒有」。葛理漢另表示，川普被起訴37項聯邦重罪「過了頭」、「川普會出庭，但間諜罪名指控絕對是荒謬」。

南卡州聯邦參議員葛理漢11日為川普密件起訴案辯護，稱川普「非間諜」。(Getty...
南卡州聯邦參議員葛理漢11日為川普密件起訴案辯護，稱川普「非間諜」。(Getty Images)

喬丹上有線電視新聞網(CNN) 「美國國情」(State of the Union)節目表示，總統「可以解密，可以隨心所欲控制、取閱國安資訊」、「假如總統要把機密文件貯放在浴室、在講台，都可以那麼做」。

喬丹另懷疑川普持有的文件是否真屬「機密」、「川普一再表示，他已解密所有文件」。但被詢及他是否有證據，證明川普早已解密自己帶走的文件，喬丹表示，自己是按川普所說的話來論事，川普說他把文件解密了。

獨獨前司法部長巴維理在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)表示，假如起訴書中材料半數為真，川普就完蛋了；起訴書很詳細，證據十分確鑿。

眾院司法委員會主席喬丹11日表示司法部起訴雙標，輕放前國務卿柯林頓的郵件案。(美...
眾院司法委員會主席喬丹11日表示司法部起訴雙標，輕放前國務卿柯林頓的郵件案。(美聯社)

巴維理表示，想在本案把川普描述為政治獵巫的被害人，就荒謬了；「沒錯，他(指川普)過去是被害人；沒錯，他的敵人執迷於用不實說法追躡他，而他真是被害人的時候，我在他那一方為他辯護」，但是在本案，川普不是被害人，以為自己有權保有那些文件，完全錯了；那批文件名列國家擁有的最敏感機密。

而川普11日大罵巴維理，侮辱詞彙如「不幹事的懦夫」、「沒膽」連珠砲而出；川普表示，除了巴維理，事實上人人覺得他被起訴是「可恥的事」。

川普任內的司法部長巴維理11日稱川普起訴案內容證據確實，情況不妙，遭川普痛 罵。...
川普任內的司法部長巴維理11日稱川普起訴案內容證據確實，情況不妙，遭川普痛 罵。(美聯社)

川普 巴維理 葛理漢

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