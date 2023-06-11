川普陷密件門 自己人檢舉？受雇律師「詳細筆記」成最強證詞

聯邦檢察官因「密件門」起訴前總統川普，所舉證據大多來自川普內部員工、貼身助理、居家助手及總統卸職後所聘律師。圖為川普貯放機密文件的佛州海湖莊園。(美聯社)

「華盛頓郵報」10日報導，聯邦因「密件門」起訴前總統川普 ，起訴書罪名37條、內容49頁，其中檢方所舉證據大多來自川普內部員工、貼身助理、居家助手及總統卸職後所聘律師，鮮活勾勒川普在佛州、新澤西兩地自宅的言行，幾乎徹底駁斥川普很多說法，例如他不慎保留一些機密文件，或認為自己已把文件解密。

川普親自打包、清點文件

起訴書標為「川普員工二號」的祕書向檢方表示，川普親自打包文件，還清點紙箱，與川普律師的說法相反。一位年輕的政治助理向檢方透露，川普拿機密地圖給他看，內容是美軍在外國的軍事行動，再叫他退後，原因在那是機密文件。川普最近上有線電視新聞網(CNN)里民大會節目時則表示，不記得那麼做過。

起訴書不少重要章節是根據川普一名律師寫的詳細筆記，內容談到川普不回應一張傳票 ，蓄意阻撓司法，與川普自稱他向來與司法部、國家檔案館合作，兩相衝突。川普的貼身隨從也一同被起訴，檢方取得他發的簡訊，指控他撒謊，說自己是應川普要求才搬箱子。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)在漫長的偵辦中約談數十位川普幕僚，包括川普的祕書、場地管理員及政治助理。這些訪談讓史密斯得以仔細窺見川普如何組織自己卸任總統後的生活；知情人士透露，約談讓川普及他的謀士們十分生氣、不安。

員工提供文件 可知川普想法

本案中，川普從未與檢方交談，但由他的員工提供的文件、簡訊，可知他的言行、習性及想法。知情人士表示，許多供述是這些與川普關係很近的人，但收到檢方傳票，很不甘願地提供的證辭。其他助理的手機被檢方抄沒，得以取閱簡訊、圖片等。

檢調另取得川普海湖莊園的監視攝像錄影，內容顯示檢方發出傳票，要求歸還標有機密的文件後，那些裝文件紙箱被搬動。起訴書中的照片也顯示川普的浴室裡貯放了幾十箱文件；其他照片指出他存放文件箱的其他地點，例如他的舞廳及儲物間。

有些最強證詞來自受雇於川普的人。例如2022年才加入川普團隊的律師柯可蘭(Evan Corcoran)，他在庭上本來援引律師、客戶保密特權，堅拒作證，但法官表示，檢方有權取得柯可蘭的筆記、他與川普談話的回憶內容，因為兩人的交談，可能是在遂行刑事罪行時發生的，就本案而言，即扣留機密文件、欺騙政府；華郵 分析表示，柯可蘭的證詞大大震撼川普。