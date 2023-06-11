全球關注、恐有示威…川普在邁阿密被起訴 特勤局繃緊神經

前總統川普可望於13日前往邁阿密市的聯邦法院過堂，特勤局先遣隊和執法人員已在評估規畫當天如何讓川普進出法院，準備部署更多警力維安。圖為示威者9日在法院外抗議川普。(Getty Images)

前總統川普 因私藏機密文件案被起訴，這是他今年3月以來第二次被刑事起訴。此案是由位於南佛羅里達州 邁阿密市中心的聯邦大陪審團起訴，川普據信將於13日首次出庭接受刑事指控；邁阿密這座南部大城，正神經緊繃地準備迎接一場充滿政治性且後勤作業複雜的大事件。

與川普4月因「封口費」案到紐約市曼哈頓 法庭接受重罪指控時一樣，邁阿密的訟案勢必引起全美全球媒體高度關注，當局也必須為可能的示威遊行等變數，採取萬無一失的安全措施。起訴消息傳出後，執法人員已開始評估規畫13日如何讓川普進出法院，準備部署更多警力。

川普原本已計畫在77歲生日前一天，即13日晚間在新澤西州貝明斯特(Bedminster)舉行募款活動，以慶祝他的生日。目前他的競選團隊證實，儘管川普在當天稍早將出庭，但派對仍將舉行。

9日上午，特勤局(Secret Service)先遣隊已與聯邦法院法警和邁阿密警方會面，評估如何在川普所到之處周遭部署安全網。不願具名的執法官員向「華盛頓郵報」表示，特勤局官員預計，和曼哈頓相較，規畫安排川普出庭邁阿密聯邦法院容易得多。

邁阿密市中心的汽車和行人交通密度低於曼哈頓下城街區，川普過堂，對當地居民和通勤者的影響相對較小；聯邦法院對公眾進入也有更嚴格的限制。

執法官員說，川普的特勤局保安人員暫定12日傍晚用飛機將川普送到他位於佛州棕櫚灘(Palm Beach)的家-海湖莊園(Mar-a-Lago)。至於13日如何護送川普到邁阿密出庭，仍在規畫中；海湖莊園位在法院以北近70哩處，特勤局官員對於用安全車隊將他載去載回，表示擔憂。

特勤局官員還擔心川普是否會在法院向群眾發表講話；當局認為這太危險了，希望能阻止川普這麼做。川普今年4月在曼哈頓出庭後，離開紐約返回海湖莊園才發表講話，譴責檢方。特勤局特工周末將繼續擬定川普的行進動線。

特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)表示，「雖然基於安全我們無法談及具體細節，但除了確保前總統持續安全所需條件外，特勤局不會尋求任何特殊安排。與受保護者訪問任何地點一樣，特勤局不斷與必要實體協調，以確保滿足保護要求。我們對佛羅里達州執法合作夥伴的專業精神和對安全的承諾，充滿信心。」