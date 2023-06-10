川普在共和黨地位難撼動 起訴或引發「取暖效應」

前總統川普雖兩度被彈劾、兩度被起訴，卻仍是共和黨內支持度最高的總統候選人。圖為9日北卡共和黨大會上出售川普和其他總統參選人的紀念品。(路透)

前總統川普 3月間成為美國歷史上第一位因刑事指控被起訴的前總統，結果他的競選募款激增；如今又因為處理機密文件涉及不法，再度遭到起訴；但兩次起訴紀錄絲毫沒有影響川普在共和黨 內保持領先地位。

共和黨民調專家紐豪斯(Neil Newhouse)表示：「若是十年前，這(起訴)足以讓剛參選的總統競選人一刀斃命，但情況已經不同，尤其是對川普而言。」紐豪斯認為，起訴根本不會撼動川普在共和黨的地位或黨內初選出線的優勢。

即使經常抨擊川普的共和黨策士莎拉·朗威爾(Sarah Longwell)也坦承，起訴最終只會有助於川普獲得黨內提名：「每次川普被彈劾或起訴後，我必定會看到川普效應引發的取暖集會。」她並補充表示：「如果他們都為川普辯護，他們就會淪為川普連續戲的小角色。」

正再度角逐入主白宮的前總統川普，再度被起訴，讓2024年總統大選添增新的不確定性。圖為北卡羅來納州共和黨女性選民Robin Cole原為川普紛絲，現改挺德桑提斯。(路透)

儘管如此，誠如共和黨戰略專家海耶(Doug Heye)所言：「只要共和黨總統參選人善加利用，(起訴川普)等於是撿到槍。」因此佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)8日發文抨擊司法部 ：「聯邦司法化身攻擊武器，對自由社會構成致命威脅」；南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)也譴責：「司法部針對前總統進行攻擊」；前副總統潘斯(Mike Pence)也表示對於川普被起訴「深感不安」，認為會進一步分裂國家；只有前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)譴責川普並呼籲他退選：「再次證明川普必須尊重公務並結束其競選活動。」

根據美聯社和NORC公共事務研究中心4月民調顯示，近一半國人(47%) 認為川普處理機密文件涉及違法，略高於之前封口費案41%。