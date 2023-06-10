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川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

川普被起訴／眾院共和黨痛批「政黨仇殺」麥卡錫：民主黨不知羞恥

編譯潘勛／綜合9日電
前總統川普因密件案被以聯邦罪名起訴，共和黨總統參選人反應不一，潘斯稱如何處理密件問題至關重要，德桑提斯(左)等其他參選人則挺川普。(美聯社)
前總統川普因密件案被以聯邦罪名起訴，共和黨總統參選人反應不一，潘斯稱如何處理密件問題至關重要，德桑提斯(左)等其他參選人則挺川普。(美聯社)

前總統川普遭特別檢察官史密斯起訴一案，共和黨各總統參選人反應不一，前副總統潘斯8日迴避，不再指斥檢察官起訴川普，表示處理國家機密是很嚴肅的事；其他候選人對本案都力挺川普，眾院共和黨則砲轟拜登總統及司法部，支持川普，但參院共和黨與眾院不同調，對起訴案沉默以對。

「紐約時報」報導，潘斯8日呼籲司法部立刻公布起訴川普的罪名，另在新罕布夏州造勢活動中對聽眾表示，處理國家機密要嚴肅以對。紐時指出，潘斯政治上顯然騎牆，重申不希望司法部起訴他的舊上司川普，但也含蓄地凸顯自己把機密文件妥當歸還國家檔案局，與川普企圖隱藏、保留一堆機密文件而「歹戲拖棚」有所不同。

前總統川普因密件案被以聯邦罪名起訴，共和黨總統參選人反應不一，潘斯(圖)稱如何處...
前總統川普因密件案被以聯邦罪名起訴，共和黨總統參選人反應不一，潘斯(圖)稱如何處理密件問題至關重要，德桑提斯等其他參選人則挺川普。(路透)

參選總統的前南卡羅來納州長、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)8日聲明表示，「在我國，司法不該這樣進行。我國民眾為檢察權濫用、雙標、政治黨派仇殺，感到精疲力盡」。但海理總結時表示，「現在是拋開無休無止的演戲、分心的時候了」，紐時認為，共和黨選民可能解讀為呼籲結束川普時代，全新出發。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及創業家兼作家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)均強力支持川普，但前阿肯色州長哈欽森(Asa Hutchinson)較持批判態度，呼籲川普退出角逐共和黨總統提名。

前新澤西州長克里斯蒂(Chris Christie)名列批川最力人士之一，他呼籲國人別先下結論，等事實真相大白再講。

共和黨眾院高層加強砲火，不實宣稱拜登總統起訴川普，為的是政黨仇殺，而川普不是由人民組成的大陪審團起訴的。共和黨眾院二把手史卡利斯(Steve Scalise)表示，把這件事說清楚，就是拜登把自己的司法部拿來當武器，對付政敵，這次起訴噱頭足見政治迫害川普沒完沒了，還在進行。

史卡利斯發言前，眾院議長麥卡錫先放話，「要追究這種厚顏無恥、把權力武器化」、「一個總統起訴反對黨頭號候選人，真是不知羞恥」。

參院共和黨高層則唱不同調，頭號、二號共和黨聯邦參議員在川普被起訴後均默不作聲；而猶他州出身的參議員羅穆尼(Mitt Romney)則譴責川普的行為，表示川普被起訴，原因在不僅取走機密文件，還拒絕爽快歸還，儘管給他很多機會，仍負隅頑抗。

川普 共和黨 眾院

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川普在共和黨地位難撼動 起訴或引發「取暖效應」

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拜登和潘斯都帶走機密卻未起訴 可能是這些原因

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