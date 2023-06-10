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川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

川普密件案起訴 選在佛州非華府 各有利弊

編譯盧炯燊／綜合9日電
川普遭到司法部以重罪起訴後，原來律師團隊中的兩位律師特拉斯提（左）和勞利（右）也馬上辭職走人。（美聯社）
川普遭到司法部以重罪起訴後，原來律師團隊中的兩位律師特拉斯提（左）和勞利（右）也馬上辭職走人。（美聯社）

川普被控私藏機密文件地點是在佛州海湖莊園，負責調查的聯邦調查局及聯邦司法部所在地是華盛頓特區，紐約時報報導，司法部最終選擇在佛州邁阿密而非華府檢控川普，可以說是利害參半。

若華府審理 法官更熟悉相關案件

曾參與國家安全及機密資料案件的前聯邦檢察官范格拉克(Brandon L. Van Grack)指出，案件若在華盛頓審理有兩大好處，一是法官更熟悉審理涉及機密資訊及間諜法的案件，二是陪審團對川普「不那麼恭敬」。況且華府並非川普「地盤」，在2016年及2020年大選，他在此的得票率僅為4%及5%。

然而案件若在華府審理及裁決，將會面對川普團隊的法律挑戰。因為根據憲法權利，必須在案發地點提出檢控，因此范格拉克形容特別檢察官史密斯(Jack Smith)是經過「冷靜、仔細審度」後，才決定佛州是合適的審理之處，因為案發地點「海湖莊園」位在佛州。

佛州若要定罪 須陪審團一致通過

然而在佛州審理有兩大風險，首先負責審理的法官是川普總統任內委任的坎農(Aileen M. Cannon)，美國廣播公司新聞網(ABC News)曾指出，坎農去年已對川普涉及的案件，作出有利他的裁決；其次是川普在佛州支持度高，意味陪審團對控罪抱有更懷疑的態度，而且在佛州要將被告定罪，必須獲陪審團12名陪審員一致通過。

在兩害相權取其輕的情況下，加上憲法賦予在犯罪發生地點檢控的權利，史密斯做出在佛州審訊的決定。

川普律師換人 封口費案律師接手

另方面，川普9日宣布重組其處理機密文件當案件的法律團隊。川普本案原來有三名律師特拉斯提(James Trusty)、勞利 (John Rowley)及哈利根 (Lindsey Halligan)，但川普在社媒Truth Social貼文，指特拉斯提及勞利不再代表他，現由白朗奇(Todd Blanche)負責。

特拉斯提及勞利也發聲明表示案件現已在邁阿密立案，交由其他人完成是合乎邏輯的。

白朗奇曾在曼哈頓擔任聯邦助理檢察官，目前擔任川普被控付封口費給色情女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)案的辯護律師。

川普 佛州 華府

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