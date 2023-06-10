密件案特別檢察官反駁政治迫害 尋求速審

特別檢查官史密斯9日在記者會上說明起訴川普理由。（Getty Images）

司法部 9日公布起訴前總統川普 的37項罪名，其中31項違反間諜法(Espionage Act)。特別檢察官史密斯(Jack Smith)在起訴公開後幾小時後首次公開露面，在僅約兩分多鐘的簡短發言中強調美國在法律前人人平等，反駁共和黨 人所聲稱的政治迫害，並承諾會迅速尋求審判。

史密斯聲明表示，該份起訴書是由佛羅里達州南區公民組成的大陪審團投票通過，他建議大家完整閱讀，才能了解川普被指控罪行的範圍和嚴重性。

「密件門」調查開啟後，數月來從海湖莊園(Mar-a-Lago)回收300多份文件，光是其中一小部分便幾乎全部涉及外國情資或美國軍事機密。

史密斯稱，「美國情報單位和軍隊的男男女女獻身於保護我們的國家和人民，我們保護國防訊息的法律對美國國安保障至關重要，必須確實執行。違反這些法律會使國家處於危險之中。」

史密斯強調，川普在被證明有罪之前仍應無罪推定，但他含蓄地反駁川普和其他共和黨人的指責，也就是調查背後含有政治動機。「遵守法治是司法部的基本原則，國家承諾法治，為世界樹立榜樣。我們國家有一套法律，適用於每一位人民。應用這些法律、收集事實，這就是決定調查結果的因素，不多也不少。」

史密斯表示他辦公室的檢察官是司法部最有才華和最有經驗的人員之一，他們已經按照最高道德標準調查此案，往後案件進展也會秉公處理。他補充，他的辦公室尋求快速審判此案件，以符合公共利益和被告權利。「我們非常期待將案子提交給佛羅里達州南區公民陪審團。」

史密斯在記者前短暫露面兩分多鐘，這是他本人首次公開談論此案。川普的其他罪名包括妨礙司法公正、向調查人員虛假陳述、隱瞞文件及共謀的指控。川普的貼身助理諾塔(Walt Nauta)也被起訴。