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川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

川普帶走密件 1場會議錄音檔成關鍵證據

編譯潘勛／綜合9日電
川普將大量從白宮帶回家的資料在家中到處堆放，圖為散落在儲藏室的文件，（美聯社）
川普將大量從白宮帶回家的資料在家中到處堆放，圖為散落在儲藏室的文件，（美聯社）

知情人士透露，前總統川普2021年7月在一場會議上宣稱，他有機密與極機密文件，顯示他知道自己把密件攜出白宮；這段談話遭人錄音，成為特別檢察官史密斯(Jack Smith)決定起訴他的關鍵證物；而厚達49頁的起訴書讓外界了解川普攜走機密文件案的本質，有五大要點，導致史密斯決定起訴他。

起訴書厚達49頁 揭5大要點

國會山莊報(The Hill)報導，從起訴書中可知五大要點：川普拿走的文件裡，有核武及軍事機密；向自己律師施壓，要他們向執法單位說他沒拿走機密；至少兩次秀機密文件給他人看；文件存放在川普宅邸海湖莊園各處；川普在5月19日接獲通知，說他已成為大陪審團審案時的標的。

起訴書裡揭露川普將大量的文件堆放在家中各處，包括這座儲藏室。（美聯社）
起訴書裡揭露川普將大量的文件堆放在家中各處，包括這座儲藏室。（美聯社）

紐約時報9日報導，川普卸任六個月後，與協助他前幕僚長梅杜斯寫回憶錄的人集會，川普特定言論遭錄音下來一事，之前詳獲報導，顯示川普曉得自己帶出白宮的東西包含機密資訊；據悉錄音是關鍵證物，史密斯檢察官本周才決定起訴他，罪名與他把多疊機密文件據為己有有關。

知情人士表示，錄音中，川普還提到他不能把文件出示給會議上的人看，那些人當中，就算不是全部，也很多沒有安全權限取閱政府敏感材料；川普親口說，「身為總統時，我本可以解密那些文件，但現在不行了」。

當時會議在場者：我們有麻煩了

當時川普說文件屬「機密」，會議室有一名女子回答，「現在我們有麻煩了」。

川普當時談到參謀首長聯席會議主席密利(Mark A. Milley)時特別興奮，錄音中可聽到他翻文件的聲音，接下來他似乎指著特定的文件說，「看，這件就談他(指密利)」，接下來又一次，川普說，「這件談的是國防部以及他(指密利)」。

川普描述身前的一份文件為「好像是極機密」，再說，內容是密利上將打算攻打伊朗；紐時報導，事實上，密利上將反對如此的行動。

文件涉及核武及軍事機密

起訴書裡公布許多一手照片，包括大廳中的小舞台上堆滿了數十箱文件。（路透）
起訴書裡公布許多一手照片，包括大廳中的小舞台上堆滿了數十箱文件。（路透）

在核武及軍事機密方面，起訴書寫道：「川普貯藏在自己盒子裡機密文件，其內容談到美國及外國的國防與武器戰力、美國的核武計畫、美國及盟邦遭逢軍事攻擊可能的弱點，以及因應外國攻擊，可能反擊的各項計畫」。

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