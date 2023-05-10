我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

川普首場電視競選活動 將上CNN里民大會 主持人臨挑戰

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普10日將參加有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會，這是他宣布參加2024年總統大選後第一場電視競選活動。(路透)
前總統川普10日將參加有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會，這是他宣布參加2024年總統大選後第一場電視競選活動。(路透)

前總統川普10日將參加有線電視新聞網(CNN)在新罕布夏州聖安塞姆學院(Saint Anselm College)舉辦的里民大會(town hall)，這是川普宣布參加2024年總統大選後第一場電視競選活動，對於主持人凱特琳‧柯林斯(Kaitlan Collins)來說將是重大考驗。

2018年，川普團隊曾因不滿柯林斯在橢圓形辦公室高聲對川普發問，下令禁止她參加白宮玫瑰花園的活動。

川普將出席CNN電視里民大會的消息上周曝光後，某些民主黨人士質疑為何CNN要花時間報導川普，部分共和黨人士則懷疑長期被川普冷嘲熱諷的CNN，報導川普時能否秉持公平公正。

里民大會開始後，柯林斯必須讓觀眾發問，但也要判斷何時介入，以記者身分對川普提問。言論當中若有不實消息出現，柯林斯必須適時糾正，但受邀參加這場活動的觀眾，卻是傾向於在共和黨初選時投票給川普的選民。

CNN前華府辦公室主任、現任喬治華盛頓大學(George Washington University)教授塞斯諾(Frank Sesno)說，CNN舉辦這場電視里民會議如同走平衡木，有機會可以過關。他說，觀眾將可以看到柯林斯有沒有能力。

CNN有眾多資深政治記者，包括戴娜‧巴許(Dana Bash)、庫柏(Anderson Cooper)、塔柏(Jake Tapper)、華勒斯(Chris Wallace)等人，這場里民大會主持棒卻交給柯林斯，可見柯林斯當今地位。柯林斯曾經任職保守派新聞網站「每日電訊」(Daily Caller)，網站創辦人是知名主播卡爾森(Tucker Carlson)；柯林斯經常以來賓身分參加CNN節目討論，後來在2017年跳槽CNN成為全職記者。

2021年，柯林斯主跑川普執政的白宮，後來成為CNN華府首席特派員。2022年底，柯林斯轉調紐約，出任晨間節目「CNN今晨」(CNN This Morning)共同主持人。對於31歲的柯林斯來說，10日晚間的里民大會將是進軍CNN晚間黃金時段的重要面試機會。

川普 白宮 共和黨

上一則

參院債限談判關鍵票 89歲范士丹病假結束返華府

下一則

川普性侵案影響大選？分析：難傷選情 只怕嚇跑金主

延伸閱讀

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己
女作家控性侵 陪審團裁定川普須賠500萬元

女作家控性侵 陪審團裁定川普須賠500萬元
2020年人口普查少算1/5非公民 西裔、非裔居多

2020年人口普查少算1/5非公民 西裔、非裔居多
拜登支持率跌破4成創新低 大選民調輸給川普、德桑提斯

拜登支持率跌破4成創新低 大選民調輸給川普、德桑提斯

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

2023-05-06 22:25
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。（截取自The Sun影片）

哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？

2023-05-06 12:45

超人氣

更多 >
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了