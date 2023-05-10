川普首場電視競選活動 將上CNN里民大會 主持人臨挑戰

前總統川普10日將參加有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會，這是他宣布參加2024年總統大選後第一場電視競選活動。(路透)

前總統川普 10日將參加有線電視新聞網(CNN)在新罕布夏州聖安塞姆學院(Saint Anselm College)舉辦的里民大會(town hall)，這是川普宣布參加2024年總統大選後第一場電視競選活動，對於主持人凱特琳‧柯林斯(Kaitlan Collins)來說將是重大考驗。

2018年，川普團隊曾因不滿柯林斯在橢圓形辦公室高聲對川普發問，下令禁止她參加白宮 玫瑰花園的活動。

川普將出席CNN電視里民大會的消息上周曝光後，某些民主黨人士質疑為何CNN要花時間報導川普，部分共和黨 人士則懷疑長期被川普冷嘲熱諷的CNN，報導川普時能否秉持公平公正。

里民大會開始後，柯林斯必須讓觀眾發問，但也要判斷何時介入，以記者身分對川普提問。言論當中若有不實消息出現，柯林斯必須適時糾正，但受邀參加這場活動的觀眾，卻是傾向於在共和黨初選時投票給川普的選民。

CNN前華府辦公室主任、現任喬治華盛頓大學(George Washington University)教授塞斯諾(Frank Sesno)說，CNN舉辦這場電視里民會議如同走平衡木，有機會可以過關。他說，觀眾將可以看到柯林斯有沒有能力。

CNN有眾多資深政治記者，包括戴娜‧巴許(Dana Bash)、庫柏(Anderson Cooper)、塔柏(Jake Tapper)、華勒斯(Chris Wallace)等人，這場里民大會主持棒卻交給柯林斯，可見柯林斯當今地位。柯林斯曾經任職保守派新聞網站「每日電訊」(Daily Caller)，網站創辦人是知名主播卡爾森(Tucker Carlson)；柯林斯經常以來賓身分參加CNN節目討論，後來在2017年跳槽CNN成為全職記者。

2021年，柯林斯主跑川普執政的白宮，後來成為CNN華府首席特派員。2022年底，柯林斯轉調紐約，出任晨間節目「CNN今晨」(CNN This Morning)共同主持人。對於31歲的柯林斯來說，10日晚間的里民大會將是進軍CNN晚間黃金時段的重要面試機會。