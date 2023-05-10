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川普誤認卡洛爾為前妻 舊錄音開黃腔…成性侵案敗訴關鍵

編譯陳韻涵／綜合9日電
分析指川普敗訴關鍵，是在作證影片中誤認卡洛爾與前妻瑪拉·梅普斯(左)。(Getty Images)
分析指川普敗訴關鍵，是在作證影片中誤認卡洛爾與前妻瑪拉·梅普斯(左)。(Getty Images)

前總統川普遭79歲前專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告性侵的敗訴，每日郵報報導，關鍵在於，他在作證影片中誤認卡洛爾與前妻瑪拉·梅普斯(Marla Maples)，以及川普在舊錄音檔中表示，明星可對女性為所欲為。

川普在歷時約一小時的問訊影片中，否認認識卡洛爾並評論她的外表，稱卡洛爾「不是我的菜」；然而，川普在答訊過程中，看到一張1987年與卡洛爾在社交場合的黑白合影時，卻將她誤認為他第二任妻子瑪拉。

川普拿著照片，嘟噥著：「我不認識那個女人，我看看，我不認識，那是瑪拉。」

川普的反應讓卡洛爾的律師蘿蓓塔‧凱普蘭(Roberta Kaplan)追問：「你是說，瑪拉在這張照片裡嗎？」

川普說：「那是瑪拉，沒錯，那是我的妻子。」

川普隨後在律師哈巴(Alina Habba)的協助之下，才明白他誤認的女人並非瑪拉，而是告他的卡洛爾。

川普與瑪拉於1993年至1999年間維持婚姻關係，川普1998年與現任妻子梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)交往。

川普說：「我在照片中看到她，我不知道她長怎樣。我盡可能尊重地說，但她不是我的菜。」

凱普蘭(Roberta Kaplan)則說：「我想，你的三任妻子都是你的菜吧？」

川普說：「對呀。」

每日郵報(Daily Mail)報導，承審法官卡普蘭(Lewis Kaplan)在此案件審理期間，允許卡洛爾的律師團播放川普惡名昭彰、2005年在「走進好萊塢」(Access Hollywood)節目對女性開黃腔且發表粗俗評論的錄音片段，作為呈堂證供。

川普在該錄音中承認，「曾在未經女性同意下碰觸或試圖碰觸她們的生殖器」。

在「走進好萊塢」節目錄音摘錄中，川普具體描述自己曾試圖與已婚女性發生性關係未果，並稱自己容易被美女吸引；「我直接吻她們，像磁鐵一樣，直接親下去。我連等都不等，你是明星，她們就會讓你這樣做」；川普還說：「抓住她們的私處，你要做什麼都可以。」

這段錄音2016年10月被公諸於世，一度對當時競選白宮大位的川普構成威脅；但一個月後，他擊敗民主黨對手喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)當選總統。

川普 好萊塢 梅蘭妮亞

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