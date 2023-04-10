巴維理談封口費案：濫用檢察權 密件案才是「真威脅」

前司法部長巴維理指「封口費」起訴對川普有利，指民主黨人想讓川普獲得共和黨提名，因為他是共和黨候選人當中最弱的。（美聯社）

昔日曾全力為川普 辯護的前任司法部長巴維理 (William Barr)9日接受美國廣播公司(ABC)新聞節目「本周」(This Week)訪問時說，曼哈頓檢察官以「封口費」案起訴前總統川普，但起訴內容相當模糊，擅自帶走機密檔案的調查對川普則有真正威脅。

巴維理說，聯邦調查人員想取回川普卸任後帶到佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)住所的機密檔案時，川普故意「玩弄花招」，而川普這些耍花樣的手段恐將構成妨礙司法(obstruction of justice)。

他說：「我覺得這個案子可能變得很嚴重。我覺得調查人員可能已經掌握某些很棒的證據。」

巴維理說，被帶到海湖莊園的機密檔案，川普根本無權持有，這些機密檔案屬於政府。他指出：「我覺得他就是在刁難政府。」巴維理說，特別檢察官團隊如今就是在調查川普玩弄手段程度以及如何妨礙政府取回檔案。

談到「封口費」案，巴維理說，儘管曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室以34項重罪起訴漏洞百出，川普拼命抨擊審理法官默欽(Juan Merchan)與默欽家人則對川普自己毫無好處。他說：「我覺得這樣是不妥的，也是不智的。」

巴維理說，川普向來以缺乏自制力著稱，而且常常惹火燒身。

巴維理說，「封口費」案的起訴顯然是濫用檢察權，只為了達到政治目的，「這是一起不公平的案件」。

對於川普已宣布再戰2024年大選，巴維理說，川普的各種司法考驗將一路延續到2024年選舉期間，在共和黨 初選期間則讓川普獲得加分效果，能夠凝聚支持者全力相挺，不過到了大選就變成對川普不利。

巴維理說，在參加共和黨初選的眾多人選當中，川普是「最弱的候選人」，在大選裡將會輸給尋求連任的拜登總統，「如今的狀況則讓情勢更加明朗」。